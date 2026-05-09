A prisión provisional y sin fianza el detenido por la muerte de un hombre tras una pelea de tráfico

El detenido por la muerte de un hombre tras una pelea de tráfico ha sido enviado este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza. La agresión, que tuvo lugar el pasado miércoles la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, se produjo tras una discusión en el semáforo frente al Real de la Feria. La víctima, un hombre de 49, fue trasladado al Virgen del Rocío, pero falleció en la noche del jueves.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha comunicado este sábado la decisión de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia. Según el comunicado, el detenido, un varón de 44 años, está siendo investigado por un delito de homicidio y se ha acogido a su derecho de no declarar.

Según relataron testigos presenciales de los hechos a este periódico, el conflicto se originó cunado la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", trató de cruzar el semáforo que separa el barrio de Los Remedios del Real de la Feria. Fue entonces cuando "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", acción que provocó las críticas de la víctima al conductor.

El agresor fue detenido en el acto

Estas mismas fuentes detallaron que, "de pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza". El fuerte golpe que le asestó hizo que la víctima cayera al suelo, "con la mala suerte de darse con el bordillo", como recordaban los testigos. En ese momento, el agresor se acercó a él "para zarandearlo". "Todo sucedió muy rápido", aseguraron.

El agresor, que permaneció en el lugar de los hechos hasta que llegaron los servicios de emergencias fue detenido por la Policía Local. Por su parte, la víctima fue estabilizada por los efectivos sanitarios del 061 movilizados hasta la zona y posteriormente trasladado a la UCI del Virgen del Rocío, donde permaneció poco más de un día hasta que falleció "como consecuencia de las lesiones" provocadas por el impacto contra el suelo.