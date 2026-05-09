Sevilla se blinda para recibir a Rosalía en el gran evento de Netflix: últimos detalles antes del concierto
La artista actuará con una única canción junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en un escenario flotante sobre el Guadalquivir, dentro del gran evento de Netflix por el estreno de Berlín y la dama del armiño
Sevilla se prepara este sábado para una cita que mezcla espectáculo, música y expectación. La ciudad acoge el gran evento de Netflix con motivo del estreno global de Berlín y la dama del armiño, la última temporada de la precuela de La casa de papel, con Rosalía como gran protagonista de la jornada.
La artista actuará finalmente con una única canción, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en un escenario flotante instalado sobre la dársena del Guadalquivir. La imagen promete ser uno de los momentos más llamativos de una noche diseñada para dar proyección internacional al estreno de la plataforma.
Para que todo salga según lo previsto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de tráfico que se mantendrá hasta el domingo. Los cortes no se limitan al entorno más cercano al escenario, sino que afectan también a distintos puntos del centro de la ciudad, que desde este viernes vive un ambiente de seguridad reforzada.
Rosalía se aloja en un hotel muy próximo al lugar del evento, tanto que está previsto que acuda andando. Eso sí, lo hará rodeada de un equipo de seguridad, como ya ocurrió durante su paseo por la Avenida de la Constitución, donde la cantante se mezcló entre turistas y curiosos en pleno entorno de la Catedral.
Horarios del concierto de Rosalía
La Jarana en el Guadalquivir de Netflix comenzará esta tarde con la apertura de puertas a las 19:30 horas, seguida del preshow a las 20:00; el show principal está previsto para las 21:15 y la organización anuncia una gran sorpresa final a las 22:30. Netflix recomienda revisar el ticket enviado por correo electrónico tras adquirir la entrada en Eventbrite, ya que ahí figuran la hora de citación y el acceso exacto.
Rosalía ya revolucionó ayer el centro de Sevilla
La presencia de Rosalía en las calles del centro histórico no pasó desapercibida este viernes. Decenas de sevillanos se acercaron al verla, provocando aglomeraciones a las puertas del restaurante donde comió y en algunos comercios cercanos.
En uno de ellos, dedicado a la decoración, le regalaron unos pendientes con dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, acompañados de una tarjeta especialmente dedicada a la artista.
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