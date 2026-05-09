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Sevilla se blinda para recibir a Rosalía en el gran evento de Netflix: últimos detalles antes del concierto

La artista actuará con una única canción junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en un escenario flotante sobre el Guadalquivir, dentro del gran evento de Netflix por el estreno de Berlín y la dama del armiño

Vídeo | Así está ahora la zona donde se va a celebrar el evento de Netflix con el concierto de Rosalía

Vídeo | Así está ahora la zona donde se va a celebrar el evento de Netflix con el concierto de Rosalía

Marina Casanova

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Sevilla se prepara este sábado para una cita que mezcla espectáculo, música y expectación. La ciudad acoge el gran evento de Netflix con motivo del estreno global de Berlín y la dama del armiño, la última temporada de la precuela de La casa de papel, con Rosalía como gran protagonista de la jornada.

La artista actuará finalmente con una única canción, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en un escenario flotante instalado sobre la dársena del Guadalquivir. La imagen promete ser uno de los momentos más llamativos de una noche diseñada para dar proyección internacional al estreno de la plataforma.

Para que todo salga según lo previsto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de tráfico que se mantendrá hasta el domingo. Los cortes no se limitan al entorno más cercano al escenario, sino que afectan también a distintos puntos del centro de la ciudad, que desde este viernes vive un ambiente de seguridad reforzada.

Rosalía se aloja en un hotel muy próximo al lugar del evento, tanto que está previsto que acuda andando. Eso sí, lo hará rodeada de un equipo de seguridad, como ya ocurrió durante su paseo por la Avenida de la Constitución, donde la cantante se mezcló entre turistas y curiosos en pleno entorno de la Catedral.

Sevilla se prepara para la celebración de la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'. A 8 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La premiere global de la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', titulado 'Berlín y la dama del armiño', que se celebra este viernes y sábado, acogerá diversos eventos destacados. Entre ellos, el concierto de Rosalía junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado. 08 MAYO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 08/05/2026. Rocío Ruz;category_code_new

Sevilla se prepara para la celebración de la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'. A 8 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La premiere global de la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', titulado 'Berlín y la dama del armiño', que se celebra este viernes y sábado, acogerá diversos eventos destacados. Entre ellos, el concierto de Rosalía junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado. 08 MAYO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 08/05/2026. Rocío Ruz;category_code_new / Rocío Ruz / Europa Press

Horarios del concierto de Rosalía

La Jarana en el Guadalquivir de Netflix comenzará esta tarde con la apertura de puertas a las 19:30 horas, seguida del preshow a las 20:00; el show principal está previsto para las 21:15 y la organización anuncia una gran sorpresa final a las 22:30. Netflix recomienda revisar el ticket enviado por correo electrónico tras adquirir la entrada en Eventbrite, ya que ahí figuran la hora de citación y el acceso exacto.

Rosalía, aclamada por sus fans de Sevilla a la salida de un restaurante, a 08 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). CANTANTE;PERSONAJE;ROSALÍA;FANS;08 MAYO 2026 Leandro Wassaul / Europa Press 08/05/2026. Rosalía;Leandro Wassaul

Rosalía, aclamada por sus fans de Sevilla a la salida de un restaurante ayer viernes. / Leandro Wassaul / Europa Press

Rosalía ya revolucionó ayer el centro de Sevilla

La presencia de Rosalía en las calles del centro histórico no pasó desapercibida este viernes. Decenas de sevillanos se acercaron al verla, provocando aglomeraciones a las puertas del restaurante donde comió y en algunos comercios cercanos.

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En uno de ellos, dedicado a la decoración, le regalaron unos pendientes con dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, acompañados de una tarjeta especialmente dedicada a la artista.

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