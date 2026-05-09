Sevilla cierra los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas por los riesgos del viento, tormentas y lluvia en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido al cierre este sábado de los parques públicos, cementerio, instalaciones deportivas al aire libre y zonas exteriores del Alcázar de Sevilla, a causa de los avisos amarillos activados por Aemet por lluvias y tormentas. El objetivo es evitar riesgos por la combinación de precipitaciones, aparato eléctrico y viento, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se esperan las rachas más intensas.

La previsión de hoy y los avisos amarillos

Se espera un empeoramiento previsto desde las 12.00, cuando se espera el episodio más destacado de precipitación, con unos 5 litros por metro cuadrado y rachas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Los avisos amarillos permanecerán activos hasta las 15.00 horas.

Durante la tarde, una vez finalizados los avisos amarillos a las 15.00 horas, el tiempo dará una tregua relativa en cuanto a lluvia, aunque el cielo se mantendrá muy nuboso en buena parte de la franja central. Entre las 14.00 y las 18.00 horas no se prevén precipitaciones apreciables, pero el viento seguirá soplando del suroeste con intensidad, con velocidades de entre 24 y 34 kilómetros por hora y rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en varios momentos.

La probabilidad de precipitación será del 100% tanto entre las 08.00 y las 14.00 horas como entre las 14.00 y las 20.00, y bajará al 80% en el tramo de 20.00 a 02.00. También se mantiene el riesgo de tormenta, con una probabilidad del 65% durante la mañana, del 55% por la tarde y del 35% por la noche, aunque los avisos amarillos quedarán desactivados a partir de las 15.00 horas.

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Las temperaturas se moverán en valores suaves, desde los 15 grados de primera hora hasta máximas de 21 grados entre las 13.00 y las 17.00 horas. Al final del día volverá la lluvia, con intervalos nubosos y lluvia escasa a las 19.00, cielos cubiertos con lluvia escasa a las 21.00 y un nuevo pico de precipitación hacia las 22.00, con unos 3 litros por metro cuadrado. El sol ha salido a las 07.20 y se pondrá a las 21.21.