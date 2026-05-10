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La Aemet anuncia un cambio en Sevilla: menos nubes, sin lluvia y más calor el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una noche sin precipitaciones y un lunes con mayor estabilidad, aunque con nubosidad en algunas franjas horarias

Mapa de la Aemet de Sevilla para este lunes

Mapa de la Aemet de Sevilla para este lunes / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Sevilla dejará atrás este domingo la parte más inestable de la jornada y afrontará una noche tranquila, sin precipitaciones y con temperaturas frescas. Según la previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, la lluvia desaparecerá a partir de la tarde-noche y el cielo tenderá a despejarse antes de un lunes con más estabilidad, aunque todavía con nubosidad en algunos tramos del día.

Durante las últimas horas de este domingo, el tiempo irá claramente a mejor. Entre las 20.00 y las 21.00 horas predominarán las nubes altas, sin lluvia prevista, con temperaturas de 18 y 17 grados, respectivamente. El viento seguirá soplando del suroeste, con velocidades de entre 21 y 17 kilómetros por hora y rachas que todavía podrán alcanzar los 32 kilómetros por hora a primera hora de la noche.

A partir de las 22.00 horas, el cielo quedará despejado. La temperatura bajará hasta los 16 grados y el viento perderá fuerza, con 11 kilómetros por hora del suroeste. A las 23.00 horas se mantendrá el cielo despejado, sin precipitación, con 15 grados y viento flojo del suroeste, de unos 9 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será del 0% entre las 20.00 y las 02.00 horas, según la Aemet.

La madrugada del lunes será fresca y con abundante nubosidad. A medianoche se esperan 14 grados y cielo nuboso, con viento flojo del suroeste. Entre la 01.00 y las 03.00 horas el cielo alternará entre cubierto, muy nuboso y nuboso, con temperaturas de 14 y 13 grados. No se prevén precipitaciones. A partir de las 04.00 horas el ambiente seguirá cubierto y la temperatura bajará hasta los 12 grados, valor que se mantendrá también entre las 05.00 y las 08.00 horas.

En el arranque del lunes, Sevilla amanecerá con cielo cubierto o muy nuboso, humedad elevada y ambiente fresco. A las 07.00 horas se prevén 12 grados y cielo cubierto, mientras que a las 08.00 y 09.00 horas continuará muy nuboso, con 12 y 14 grados. Aunque la Aemet sitúa la probabilidad de precipitación en el 45% entre las 08.00 y las 14.00 horas, la previsión horaria no recoge acumulados de lluvia para esas horas.

La situación mejorará a media mañana. A las 10.00 horas el cielo quedará poco nuboso y la temperatura subirá hasta los 17 grados. Entre las 11.00 y las 12.00 horas volverá la nubosidad, pero sin lluvia, con 19 y 20 grados. A las 13.00 horas se esperan cielos poco nubosos y 21 grados, antes de alcanzar los 22 grados a las 14.00 horas, con cielo nuboso.

La tarde del lunes será el tramo más estable y templado de la jornada. A las 15.00 horas se prevén 22 grados y cielo poco nuboso. Desde las 16.00 y hasta las 21.00 horas dominará el cielo despejado, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados a las 16.00 y 17.00 horas. Después, los termómetros irán bajando de forma gradual: 22 grados a las 18.00 horas, 21 a las 19.00, 19 a las 20.00 y 18 grados a las 21.00 horas.

El viento ganará algo de intensidad durante la tarde del lunes, sobre todo de componente suroeste. Las rachas máximas podrán situarse entre los 30 y los 37 kilómetros por hora en las horas centrales y de la tarde, especialmente entre las 14.00 y las 18.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Al final del lunes, la nubosidad volverá a aumentar de forma puntual. A las 22.00 horas la Aemet prevé cielo muy nuboso, con 17 grados, y a las 23.00 horas el cielo quedará poco nuboso, con 15 grados. No se esperan lluvias en la tarde ni en la noche del lunes. El sol saldrá en Sevilla a las 07.18 horas y se pondrá a las 21.22 horas.

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