No solo los conductores pueden ser sancionados en las carreteras malagueñas y de todo el país, sino que los pasajeros del vehículo también se exponen a multas económicas si incumplen determinadas normas de tráfico, aunque no vayan al volante.

Así lo han advertido la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil, que recuerdan que los ocupantes del coche también deben respetar las normas de circulación y mantener una conducta responsable durante el trayecto ya que, de no hacerlo, pueden ser sancionados con multas económicas de hasta 500 euros.

Tirar objetos por la ventanilla puede acarrear una multa de 500 euros

Una de las infracciones más graves que puede cometer un pasajero, y que puede suponerle una multa de hasta 500 euros, es arrojar colillas de cigarro por la ventanilla, así como papeles, botellas o cualquier otro objeto que pueda ocasionar un incendio o poner en peligro la seguridad vial.

El propio Reglamento General de Circulación recoge esta problemática, y establece: "Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial".

Alerta a los pasajeros sevillanos: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas / El Periódico Mediterráneo

De ese modo, esta norma no va dirigida únicamente a quien conduce, sino a todos los ocupantes del turismo que infrinjan este texto.

No llevar cinturón está sancionado con 200 euros

Otra de las conductas que pueden acarrear una sanción tanto para el conductor como para el pasajero es no utilizar el cinturón de seguridad, un hecho castigado con una multa de 200 euros.

A ello se sumaría la pérdida de 4 puntos del carnet en el caso en que sea el conductor quien no lleve puesto este sistema de seguridad o cuando transporte a menores sin sistema de retención infantil.

"El cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento", recalca la DGT sobre este aspecto.

La DGT alerta de la importancia de usarlo en todos los asientos

Para mostrar la importancia de utilizar los cinturones de seguridad, la Dirección General de Tráfico ha explicado que uno de cada cinco adultos fallecidos en accidentes en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad, un dato que se eleva a dos de cada cinco en la ciudad.

El Reglamento General de Circulación también muestra la importancia de usar estos dispositivos, de los que asegura: "El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas".

Los menores de 135 centímetros deben llevar sistema de retención infantil

La normativa también fija una obligación específica para los niños: "En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil".

Además, en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se deberá informar a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones tanto de forma oral como por medios audiovisuales o mediante letreros.

Estos son los casos en los que se puede ir sin cinturón

Sin embargo, la legislación contempla algunos supuestos que están exentos de usar el cinturón. Entre ellos se encuentran los "vehículos que no los tengan instalados", así como las personas que tengan un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas.

También se incluye en estas excepciones a los taxistas, los distribuidores de mercancías que realicen continuas operaciones de carga y descarga, los ocupantes de los vehículos de urgencias y las personas que acompañen a un alumno en el aprendizaje de la conducción.

En estos casos, estarán exentos de utilizarlo dentro de la población, pero sí que estarán obligados a su uso en autopistas, autovías o carreteras convencionales.

La ley habla de infracción grave o muy grave

"La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o muy grave", asegura el Reglamento General de la Circulación.

Otra obligación que también afecta a conductores y acompañantes, pero en este caso de motocicletas o ciclomotores, es la de llevar casco. Tal y como afirman las autoridades, no usarlo implica una multa de 200 euros, además de la pérdida de 4 puntos para el conductor que no lo utilice.

El uso del casco por parte del pasajero, responsabilidad del conductor

Sobre este aspecto, la DGT se muestra tajante: "El motorista también será responsable de tales hechos si el pasajero no lleva casco o si no tiene la edad mínima exigida para poder ir de pasajero en el vehículo".

Esta medida busca reducir la mortalidad en carretera, ya que el organismo asegura que el 11% de los usuarios de ciclomotor que han perdido la vida en las carreteras no utilizaba casco.

La postura del pasajero también puede ser motivo de sanción

Las multas a los pasajeros no se limitan al cinturón o al casco. También pueden enfrentarse a sanciones de entre 80 y 100 euros si no mantienen una postura correcta en el interior del vehículo, con los pies en el suelo y el respaldo del asiento colocado adecuadamente.

La razón de que este hecho esté tipificado es que, en caso de frenazo o colisión, ir con los pies en el salpicadero o en una mala posición puede causar lesiones graves.

Distraer al conductor puede costar hasta 500 euros

Tal y como indican las autoridades, los pasajeros también podrán ser multados si distraen al conductor con dispositivos electrónicos o mediante cualquier otra conducta que impida una conducción segura, como forcejeos o manipulación de elementos del coche, entre otras posibilidades.

Alerta a los pasajeros sevillanos: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas / .

En estos casos, la multa será de 200 euros, una cantidad que puede alcanzar los 500 euros cuando la distracción sea considerada grave.