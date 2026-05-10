Cortes de tráfico en la Ronda Urbana Norte por las obras de la Línea 3: horario y calles afectadas

La Ronda Urbana Norte de Sevilla afrontará cortes nocturnos durante esta próxima semana por el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro, unos trabajos que obligan a una nueva reordenación del tráfico para hacer compatible la ejecución del proyecto con la circulación de vehículos en una de las principales vías de comunicación de la ciudad.

Reordenación del tráfico por la Línea 3 Norte

Una vez ejecutada por completo la primera fase de las obras de la Línea 3 Norte del Metro en el cruce de la Ronda Urbana Norte, esta reordenación permitirá acometer la segunda fase, en la margen Sur, ha informado la Consejería de Fomento en una nota.

Para ello, será necesario el corte de tráfico de la Ronda Urbana Norte los primeros días de la semana, en horario de 00.00 a 06.00 horas. El primer corte de tráfico está programado para la madrugada del ya martes 12 de mayo y afectará únicamente en sentido Puente del Alamillo, mientras que el segundo corte se producirá a medianoche del miércoles 13 de mayo en dirección Polígono Calonge y A-92. La reordenación permitirá seguir ejecutando los muros pantallas del túnel sin afecciones al tráfico.

De hecho, la ejecución del túnel en este punto se planificó en dos fases para compatibilizar las obras con el mantenimiento de la capacidad viaria de la SE-30.

Así, en la primera fase, el tráfico fue desviado provisionalmente hacia el lado sur de la vía, permitiendo liberar la mitad norte y ejecutar la construcción del túnel en ese espacio.

Con la segunda fase, la circulación se situará en el lado norte de la Ronda Urbana Norte, con una configuración similar, pero desplazada al margen opuesto de la calzada.

La implantación del nuevo trazado de tráfico se llevará a cabo de manera progresiva entre mañana lunes y el miércoles, concentrando las principales actuaciones en horario nocturno para minimizar las afecciones a la movilidad.

Cortes entre Camas y Castilleja de la Cuesta

Por otro lado, la Consejería también ha informado de que desde hoy domingo hasta el miércoles 13 de mayo se producirán cortes nocturnos en la carretera entre Camas y Castilleja de la Cuesta (A-8077) por tareas de asfaltado por las obras de implantación del carril reservado para autobuses y para vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) en el Aljarafe Norte.

Los trabajos de asfaltado se llevarán a cabo en el tramo de la carretera situada en la calle Buen Aire desde la escuela taurina, en el municipio de Camas, hasta la nueva glorieta a la altura de Caño Ronco.

El corte será parcial, en horario de 23.00 a 6.00 horas, permitiendo la circulación de los vehículos por la ampliación del nuevo carril ya ejecutado. De esta manera, se alternará el paso de cada sentido de circulación por personal ubicado en cada uno de los extremos.