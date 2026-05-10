Una imagen inédita en Sevilla: dos cruceros gemelos de lujo atracan juntos por primera vez
Los buques 'Eclipse I' y 'Eclipse II' de la compañía Scenic han atracado simultáneamente en el muelle de las Delicias, destacando la capacidad del puerto para cruceros de lujo.
El puerto de Sevilla ha vivido este sábado una jornada histórica al acoger por primera vez la doble escala de dos cruceros gemelos de lujo, el 'Eclipse I' y el 'Eclipse II', de la compañía Scenic, procedentes de Tánger (Marruecos), que pasarán una noche en la capital andaluza.
Los buques han atracado en el muelle de las Delicias, junto a la Terminal de Cruceros, gestionada por Global Ports desde principios de este año, según ha informado en un comunicado el puerto de Sevilla, que ha destacado que esta operativa sin precedentes "pone de relieve su capacidad para acoger cruceros de expedición de lujo y fomentar el turismo de alto valor".
Unos 350 pasajeros viajan a bordo, 187 en el 'Eclipse I' y 154 en el 'Eclipse II', procedentes mayoritariamente de Australia, Estados Unidos y Canadá, así como 360 tripulantes.
Ambos buques partirán este domingo rumbo a destinos diferentes: en el caso del Scenic 'Eclipse I' a Portimao (Portugal) y en el del Scenic 'Eclipse II' a Marbella.
Sevilla refuerza su atractivo para los cruceros de lujo
"Hoy, el Muelle de la Delicias ofrece una estampa única con el atraque simultáneo de estos dos cruceros gemelos, que confirma la confianza depositada por la naviera en el destino y en el modelo para el turismo de cruceros que ofrecemos", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona.
Ha explicado que se trata de un modelo "basado en la atención personalizada al buque y al crucerista, ofreciéndoles una experiencia diferencial de la ciudad y facilitando el atraque en pleno corazón de Sevilla, a pocos metros de monumentos Patrimonio Mundial de la Unesco".
El puerto de Sevilla ha ofrecido a los cruceristas una bienvenida a la ciudad protagonizada por un espectáculo ecuestre, como antesala al resto de visitas de las que disfrutarán en las próximas horas.
La relación de Scenic con Sevilla
La relación de Scenic con el puerto de Sevilla se inició en abril de 2022 con la escala inaugural del 'Eclipse I', mientras que el 'Eclipse II' realizó su primera visita un año más tarde, en abril de 2023. Desde entonces, la compañía australiana ha recalado en siete ocasiones a los muelles sevillanos sin faltar ni un año a su cita con Sevilla.
La temporada contará con cerca de 90 escalas programadas en el puerto de Sevilla, según el comunicado.
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