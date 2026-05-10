El nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla con 10.000 viviendas costará 1.550 millones de euros y estará acabado en 2046

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo de Sevilla coge velocidad tras entrar la semana pasada en la Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno aprobó el impulso de este proyecto residencial que contempla la construcción de 9.910 viviendas, de las cuales 4.199 serán protegidas (un 42,37%). Y con este nuevo paso se han dado a conocer más detalles sobre el desarrollo de esta nueva expansión de la ciudad hacia el sur, entre el cauce del Guadaíra, el límite con el término de Dos Hermanas y la Carretera de Utrera. Se estima que será necesaria una inversión global superior a 1.550 millones de euros, y cuenta con un plazo de desarrollo aproximado de 20 años, de manera que debería ser una realidad a partir de 2046.

El hecho de que entre en esta unidad supone que se aprovechará de ventajas como es la reducción de las trabas administrativas y acelerar los trámites para darle más velocidad y acortar plazos. Además, la entidad promotora recibirá acompañamiento y asesoramiento hasta la puesta en marcha del proyecto. La Junta defiende que "tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal, favoreciendo la creación de empleo y el impulso de actividades económicas vinculadas".

Entre las condiciones por las que esta transformación urbanística ha sido impulsada por la Junta está el compromiso de iniciar, al menos, la construcción de 250 viviendas protegidas en cinco años. La asignación del proyecto a la Unidad Aceleradora de Proyectos se extenderá durante el período necesario para garantizar la adecuada coordinación y seguimiento de su tramitación y ejecución, abarcando todas las fases del desarrollo urbanístico y edificatorio previstas, hasta la finalización y adjudicación de esas primeras 250 viviendas protegidas, prevista para el 31 de diciembre de 2030, de conformidad con la planificación aportada por la entidad promotora.

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

La primera fase del proyecto, con la construcción de las primeras 1.764 viviendas (623 de ellas protegidas), será el punto de partida para el desarrollo e implantación de los usos del ámbito completo. La inversión será de 356.179.069 euros y el plazo previsto para su desarrollo es de 5 años. De acuerdo con la inversión prevista para llevar a cabo la fase 1, durante la fase de construcción, se estima la creación de 1.488 puestos de trabajo directos y durante la fase de explotación del proyecto, se estima la creación de 62 puestos de trabajo directos.

La actuación en Villanueva del Pítamo cuenta con el planteamiento inicialmente aprobado e informes sectoriales en tramitación avanzada. Y también cuenta con el apoyo municipal acreditado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2025.

Las características principales de los suelos de Villanueva del Pítamo

Este futuro barrio de Sevilla ocupará una superficie de 2.064.722 metros cuadrados, que será transformada "bajo un modelo de ciudad compacta, densa y multifuncional, que garantiza el interés general". Además, la inclusión de viviendas protegidas "confiere una capacidad estructural para incidir en la oferta de vivienda de la ciudad".

En total, tendrá una edificabilidad total de 1.052.326 m²t para uso residencial (631.395 m²t para vivienda libre y 420.931 m²t para protegida), además actividades productivas y servicios y 421.369 m² de sistemas generales y corredores verdes "que aseguran la continuidad ecológica con el Parque del Guadaíra".

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

Dentro de esa reserva de suelo para actividades productivas y de servicios, habrá 103.305 m2 de servicios avanzados para innovación y transferencia tecnológica, 89.352 m2 de servicios de uso terciario y 4.992 m2 para equipamientos privados. Igualmente, se incluye la gran infraestructura verde con una superficie de 421.369 m2.

Oficinas, ocio y servicio de Cercanías

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo concentrará gran parte del tejido residencial en la zona de mayor centralidad del sector, en torno al futuro apeadero, extendiéndose en dirección oeste hasta conectar con el parque que transcurre junto al nuevo cauce del río Guadaira.

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

El Pítamo, según su web, "constituirá un nuevo modelo habitacional repleto de posibilidades de vida, trabajo y ocio que contará con su propio apeadero de Cercanías. También, con un gran espacio destinado a actividades económicas centradas en la investigación y el desarrollo llamado a convertirse en el "Silicon Valley" sevillano e integrado en este nuevo centro sur de Sevilla".

La disposición de los terrenos en Pítamo para la ubicación de servicios avanzados concentrados desde el vial central hasta la carretera de Utrera buscan una mayor independencia funcional y de organización del tráfico propio de la tecnópolis sin contaminar el sector residencial con tránsitos ajenos al mismo.