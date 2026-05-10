El parque de Sevilla que acogerá un festival con música, talleres, artesanía y comida: programación, fecha y horarios de 'In The Park'

El festival gratuito al aire libre más grande de Sevilla, 'In The Park', ya tiene nueva fecha de celebración. Estaba previsto que este evento, que reúne a más de mil expositores con toda clase de artesanía y productos, además de una completa programación de actividades y talleres, se celebrara este sábado, pero la mala previsión meteorológica ha obligado a la organización a trasladar la cita hasta el próximo sábado 16 de mayo.

"El cielo de Sevilla se ha puesto caprichoso y las previsiones de lluvia para este fin de semana no nos dejan bailar como nos gusta. In The Park es sol, césped y cielo abierto, así que movemos el baile", ha señalado la organización de esta cita que reúne música, talleres para los más pequeños, comida y artesanía en el parque del Alamillo de la capital hispalense.

El festival se celebrará el 16 de mayo en el parque del Alamillo

Una cita que finalmente se celebrará el 16 de mayo de 11.00 a 22.00 horas y cuya entrada será completamente gratuita.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de más de mil expositores en los que descubrir toda clase de artículos y productos únicos de diseño, ilustración y artesanía realizados por creadores locales.

Más de mil expositores con diseño, ilustración y artesanía

Tal y como han asegurado desde la organización, en estos puestos se podrán encontrar "desde cerámica que querrás en tu salón hasta joyería con alma, cosmética natural o esa ilustración que te va a volar la cabeza".

"No es solo un market, es el corazón de nuestra comunidad artística latiendo fuerte bajo el sol de Sevilla", han recalcado al respecto.

Talleres, lectura y actividades para niños y familias

Además, esta cita dispondrá de una amplia programación de actividades para los más pequeños, como un encuentro de lectura 'Al Fresco' para "leer, compartir y crear marcapáginas" en apoyo a la asociación Nasco y para la que es necesaria una inscripción previa de 5 euros.

A esto se suman la 'Gyncana Pokémon', totalmente gratuita, en la que los menores pondrán a prueba sus "dotes de entrenador" en los retos de captura "más épicos del parque".

Inglés, creatividad y espacios inclusivos en la programación

La programación también incluye la actividad 'English Fun with Eli', también gratuita, en la que los niños disfrutarán de manualidades, juegos en familia y storytelling como forma "más divertida" de aprender inglés.

A esto le seguirán los talleres de creatividad de Cruz Roja Juventud, con juegos, materiales reciclados y espacios para pintar, además de los mini talleres DIY 'Artísticamente Art', en los que los asistentes podrán personalizar estuches, cajas de madera, imanes o marcapáginas.

Tattoos temporales, diversidad y gastronomía al aire libre

Los menores también podrán disfrutar durante la cita de la actividad de tattoos temporales de Hennan, así como de 'Adhara Sevilla', un espacio "seguro e inclusivo" para charlar sobre diversidad y sexualidad con juegos, materiales y "mucho respeto".

Los asistentes también podrán degustar la mejor gastronomía, con productos locales y sostenibles, a través de las food trucks y puestos que se instalarán en el parque al aire libre.

Conciertos previstos y postparty en El Bar Mutante

La programación que estaba prevista para este sábado, y que se prevé que se mantenga para el 16 de mayo, albergaba también distintos conciertos, con actuaciones de grupos como Fonki Cheff, Dalila, Kristina, Esteban Bove, Nicson & Alf y Usero.

De igual modo, se preveía que a las 23.00 horas, tras el cierre de la jornada en el parque, la fiesta se trasladase a El Bar Mutante, donde se desarrollará la postparty oficial.

La única actividad que no se aplaza por la lluvia

De hecho, la única parte de la programación de este sábado que se mantendrá a pesar del mal tiempo será esta fiesta en El Bar Mutante.

En este lugar, de 23.30 a 3.00 horas de este sábado y por un precio de 5 euros se podrá disfrutar de las actuaciones de los DJs Vincent Willem y Camore.