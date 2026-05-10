Reabren los parques, instalaciones deportivas y el cementerio de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este 10 de mayo la reapertura gradual de estos espacios municipales tras la finalización de los fenómenos meteorológicos adversos y después de la inspección realizada por los técnicos municipales
El Ayuntamiento de Sevilla ha activado la reapertura progresiva de parques, instalaciones deportivas al aire libre, zonas exteriores del Alcázar y el cementerio municipal tras la finalización de los fenómenos meteorológicos adversos. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla.
La decisión llega después de la inspección realizada por los técnicos municipales, que han comprobado el estado de estos espacios tras el episodio de inestabilidad registrado durante la jornada.
De este modo, el Consistorio da por concluida la medida preventiva que había llevado al cierre de estos recintos desde la tarde del sábado, cuando se activó la alerta meteorológica.
Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración ciudadana y se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de seguridad en las zonas reabiertas.
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