Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: "Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel"

Rosalía eligió a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) para su espectacular actuación sobre el Guadalquivir, como parte de la promoción de la serie Berlín organizada por Netflix. La sorpresa no se confirmó hasta el último minuto. "Nuestros profesores han sido los elegidos por Rosalía para interpretar dos de sus canciones, La Perla y Reliquia, sobre un espectacular escenario flotante situado sobre el río Guadalquivir, durante este evento organizado por Netflix para promocionar la segunda temporada de la serie Berlín", comunicaba la ROSS en sus redes sociales. Con esta colaboración, la orquesta "reafirma su proyección internacional, su indiscutible versatilidad y su apertura a la música más actual". Entrevistamos a Jordi Tort, director gerente de la Real Orquesta Sinfónica, tras esta impactante colaboración.

Todo el proceso de colaboración entre la ROSS y Rosalía se ha llevado con absoluta discreción, desde la negociación previa hasta los ensayos necesarios para la consecución de espectáculo. Fueron dos sesiones, una el pasado viernes día 8 mayo por la mañana, en la sala de ensayos del Teatro de la Maestranza, y otra durante la medianoche del viernes al sábado 9 mayo, en la misma plataforma instalada sobre el río donde se iba a desarrollar el espectáculo.

PREGUNTA. ¿Qué quiere comunicar la ROSS a la sociedad? ¿Qué huella quiere dejar?

RESPUESTA. Por su historia y su ubicación, la ROSS ha sido desde su creación una de las principales grandes orquestas sinfónicas del sur de Europa. Su vocación principal es mantener, reinterpretar y desarrollar en Sevilla y en el mundo entero el gran legado musical europeo para orquesta sinfónica entre el siglo XVIII y el actual siglo XXI, con la máxima ambición y calidad artística. Junto a ese objetivo, comparte con su entidad hermana, el Teatro Maestranza, la misma finalidad de mantener y desarrollar el repertorio lírico en la ciudad de Sevilla. A lo largo de sus 35 años de historia, la ROSS ha desarrollado también una intensa actividad en todo tipo de música sinfónica: de cine, crossover con diversos tipos de música popular o tradicional, especialmente aquellos de raíz andaluza, como no puede ser de otra manera… Nuestro objetivo es emocionar a todo tipo de público con nuestra música y permitir que este arte manifieste su poder transformador en la vida de las personas que se acercan a él, para mejorar su existencia con la música.

La creación de la ROSS en 1991 transformó en su momento el panorama artístico de la ciudad, así como la percepción que de ella se tenía en el mundo. 35 años después, y con una Sevilla muy cambiada y evolucionada, nuestro reto es ampliar nuestro espectro de público tanto local como mundialmente, ya sea a través de giras o de las grabaciones de nuestros conciertos, que grabamos y publicamos regularmente. Manteniendo la más alta calidad musical y persiguiendo siempre la excelencia, y conectándonos con diversos estilos y con otras artes en aras de un diálogo estético, será también una pieza de identidad de la orquesta para el disfrute de la sociedad y para generar nuevas sinergias creativas.

P. ¿Por qué es importante la música clásica a día de hoy?

R. El mundo actual es muy diverso y, junto a manifestaciones artístico-industriales ‘mainstream’, existen expresiones artísticas más artesanales, como la música clásica, que siguen emocionando año tras año a millones de personas y les ayudan a sentirse y a desarrollarse mejor. Solamente por eso es importante la música clásica hoy en día. Además de esto, a nadie se le escapa que la música clásica constituye un importantísimo corpus patrimonial, ni el potencial creativo que supone, que viene desarrollándose con gran éxito desde hace varios siglos. Este desarrollo proviene tanto de las interpretaciones de las obras maestras del repertorio, como de recoger las enseñanzas de estas y aplicarlas a la composición de nuevas obras que pueden mantenerse en el campo de la clásica o pasar a otros sectores musicales y artísticos.

P. ¿Quiénes son los miembros de la ROSS y qué les motiva estar en el escenario?

R. Los profesores de la ROSS son músicos y músicas de pura raza que, tras periodos larguísimos de formación, han accedido a formar parte de la plantilla de la Orquesta con pruebas de gran dificultad y exigencia, y que llevan, por lo tanto, prácticamente toda su vida consagrados a la música y a la interpretación excelente de la misma. Entre los miembros originales de la ROSS había muchos que vinieron del extranjero en un tiempo en el que la formación musical reglada en España aún no había llegado a dar los frutos de los que gozamos en el momento actual. En los últimos años, la ROSS ha seguido abierta a los mejores músicos del mundo y entre ellos podemos contar, ahora sí, a muchos españoles que superan las pruebas de acceso compitiendo al más alto nivel con profesionales de todo el mundo.

Yo pienso que la música, en especial la clásica, tiene un punto de sacerdocio para los intérpretes que deciden consagrar su vida a ella: el largo periodo de estudio que empieza en la niñez y en la juventud, la dedicación diaria, física, intelectual y emocional al instrumento, a su música y al colectivo de la orquesta, el descubrimiento de nuevas obras y la revisitación de las antiguas con interpretaciones diferentes; todo ello es un ritual de servicio al Arte que es lo que yo creo que da sentido a la vida creativa de los miembros de la ROSS.

P. Llevan 30 años (son 35) en activo. ¿Qué quieren que el sevillano conozca de la ROSS que no sepa ya?

R. Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel, tanto nacional como internacionalmente, y nos gustaría que la ciudadanía fuese consciente de que cada vez que decida asistir a uno de nuestros conciertos, tanto presencialmente como a través de nuestras grabaciones online, va a pasar un momento muy especial, muchas veces inolvidable. Queremos que la ciudad se sienta orgullosa de nosotros, cosa que ya sabemos que sucede entre nuestros seguidores habituales, pero queremos ir más allá y que la parte de la ciudadanía que no nos conoce mucho aún lo haga, y que se atreva a escuchar alguna de nuestras variadas propuestas. Estamos seguros de que ese cambio tendrá un efecto positivo en su vida y también en la de la orquesta.

P. Quedan todavía 8 conciertos en la temporada 25/26. ¿Cómo podrían enriquecer a la persona de la calle?

R. Quedan ocho conciertos abiertos al público, más cuatro conciertos para escolares, más las representaciones de Aida en el Teatro de la Maestranza. ¡Quedan muchas posibilidades!

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Iniciarse en la música clásica aprovechando la evidente proximidad cultural con Andalucía de las obras El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, que interpretaremos en nuestro programa de clausura; empezar con algo temporalmente mucho más cercano, pero igualmente nuestro, como el homenaje que Dani Diges y el Trío Luis Pastor dedican a la figura de Camilo Sesto; descubrir a Gustav Mahler, compositor que ha centrado nuestra temporada con su lírica y desgarradora Sinfonía n.º 6, “Trágica”. Pero también, ¿por qué no?, asombrarse y embelesarse con el trabajo en común de 400 ciudadanos que están preparando junto a la ROSS los más famosos coros de la historia de la ópera para nuestros conciertos participativos de la tercera semana de julio. No es el mayor espectáculo del mundo, pero casi! ¡Pasen y vean!