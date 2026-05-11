El avance de las obras del tranvibús en Sevilla obligará a cortar parte de José Laguillo durante cuatro días

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes un corte parcial en la avenida José Laguillo con motivo del avance de las obras del tranvibús, que conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque. La actuación afectará a la circulación entre los días 12 y 15 de mayo, en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas.

Los trabajos se concentrarán en los tramos comprendidos entre María Auxiliadora y Amador de los Ríos, así como entre Padre Méndez Casariego y la glorieta Julián Besteiro. El Consistorio ha previsto un plan de tráfico específico para ordenar la movilidad durante la ejecución de estas labores y reducir las afecciones al tránsito en una de las principales vías de acceso al entorno de Santa Justa.

Más cortes por obras en Sevilla

A estos cortes se suman esta semana las afecciones nocturnas en la Ronda Urbana Norte de Sevilla por el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro. La Consejería de Fomento ha previsto cortes entre las 00:00 y las 06:00 horas para implantar una nueva reordenación del tráfico que permita iniciar la segunda fase de los trabajos en la margen sur. La madrugada del martes 12 de mayo el corte afectará al sentido Puente del Alamillo, mientras que la noche del miércoles 13 de mayo se actuará en dirección Polígono Calonge y A-92.

Además, hasta el miércoles 13 de mayo se producirán cortes nocturnos parciales en la A-8077, entre Camas y Castilleja de la Cuesta, por tareas de asfaltado vinculadas al futuro carril BUS-VAO del Aljarafe Norte. Las obras se desarrollarán entre las 23:00 y las 6:00 horas en el tramo de la calle Buen Aire, desde la escuela taurina de Camas hasta la nueva glorieta de Caño Ronco, con paso alternativo regulado por personal de obra para mantener la circulación en ambos sentidos.