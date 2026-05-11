Movilidad
Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
El Ayuntamiento ha decidido abrir al tráfico rodado las vías junto al Parlamento andaluz a partir del 18 de mayo "con motivo de las obras del tramo norte de la Línea 3"
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes un cambio en las multas por invadir el carril bus. Por un lado, el próximo 18 de mayo se abrirá al tráfico rodado general la vía exclusiva para autobuses y taxis existente en calle Parlamento de Andalucía y Resolana, por lo que desaparecerá la cámara que sanciona hoy día en este punto. En su lugar, y como novedad, esta videovigilancia se activará en el Paseo de las Delicias.
El Gobierno local ha decidido abrir al tráfico general la Resolana "con el objetivo de agilizar y mejorar la movilidad en el entorno de la calle Dr. Fedriani, con motivo de las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla", según informan desde el Consistorio. "Dicha reordenación, habilitará el giro a izquierda desde calle Feria hacia Resolana y permitirá salir desde Perafán de Ribera hacia la derecha, dirección Torneo, quedando en este caso inhabilitado el giro a izquierda por razones de seguridad vial".
"Para ello se modificará de forma conveniente toda la señalización correspondiente y se inhabilitará, durante todo el tiempo que esté en vigor dicha medida, el control de cámaras que sancionaba a los vehículos que usaran dicho carril reservado para el transporte público", apuntan fuentes municipales. Es decir: a partir del próximo lunes, y con la apertura de la vía, se eliminará temporalmente las multas por este motivo.
Sanciones en el Paseo de las Delicias
Asimismo, se va a habilitar "un nuevo punto de control electrónico de acceso al carril preferente para bus-taxi existente en el Paseo de las Delicias, tramo Glorieta de los Marineros-Av. de Moliní, en dirección sur". Según explican desde el Ayuntamiento, la cámara y la señalización asociada correspondiente "estarán situados en un punto de dicho carril bus-taxi frente a la Plaza de América".
Esta decisión se ha adoptado tras haberse detectado "el uso indebido de dicho carril por parte de vehículos no autorizados". Y como en la Resolana, la implantación de esta medida "entrará en funcionamiento también a partir del lunes 18 de mayo, para permitir mayor fluidez del transporte público, lo que redundará en una mejora del servicio y de la velocidad comercial de los autobuses y taxis en dicho tramo".
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