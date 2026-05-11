Cinco detenidos en Mairena del Alcor por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal
La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en Mairena del Alcor e interviene hachís, marihuana, dinero en efectivo y una pistola taser
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ULTIMO REFUGIO, un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en Mairena del Alcor (Sevilla), una actuación dirigida a frenar el menudeo de droga en la localidad.
Aumento del menudeo en Mairena del Alcor
La fase de investigación se inició tras detectar los investigadores un aumento significativo del conocido método de menudeo en la localidad, lo que generaba una notable alarma e inseguridad entre los vecinos, causando importantes perjuicios en el entorno.
La Guardia Civil estableció dispositivos de vigilancia sobre una vivienda de la localidad de Mairena del Alcor sobre la que tenían sospechas de estar siendo utilizado como centro de almacenamiento de las sustancias estupefacientes. Como fruto de esos dispositivos se identificaron a varias personas relacionadas con la distribución de la droga, cada uno de ellos con una misión específica dentro de la organización.
Registro de la vivienda y droga intervenida
Una vez reunidos los indicios necesarios se procedió a la entrada y registro del inmueble investigado siendo intervenidos en su interior 5.5 Kg de hachís, 828 grs. de marihuana así como 3.228 euros en efectivo. Paralelamente se intervino una pistola tipo taser junto con diversos objetos como televisores, relojes y herramientas cuya procedencia y titularidad se está investigando como posibles objetos sustraídos en otros hechos delictivos.
La investigación llevada a cabo por el Área de investigación del Puesto Principal de Los Alcores finaliza con la detención de cinco personas relacionadas con los hechos investigados, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública, así como delitos de pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, decretándose el ingreso en prisión de uno de los detenidos.
Nuevas actuaciones policiales no descartadas
La Guardia Civil continúa analizando diversa información y declaraciones obtenidas, no descartándose nuevas actuaciones policiales para el esclarecimiento de la posible implicación de los detenidos en otros hechos delictivos que se investigan.
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