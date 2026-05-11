Desmanteladas en Dos Hermanas seis plantaciones ‘indoor’ de marihuana con 1.000 plantas y 300 kilos de droga

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, seis cultivos indoor de marihuana y han detenido a cuatro personas presuntamente vinculadas con una red dedicada al cultivo y distribución de esta droga.

La investigación se inició tras diversas informaciones recibidas sobre posibles plantaciones de marihuana

La investigación tuvo su origen en diversas informaciones recibidas por los agentes que apuntaban a la posible existencia de plantaciones de marihuana en varias viviendas de una barriada de Dos Hermanas.

Algunas de ellas estaban ocupadas por moradores sin actividad laboral conocida que presuntamente obtenían ingresos derivados de esta actividad ilícita, mientras que otros inmuebles habrían sido destinados íntegramente a este tipo de cultivos.

Fruto de las gestiones de investigación y vigilancias realizadas conjuntamente por ambos cuerpos, los agentes pudieron determinar la existencia de varios cultivos “indoor” de marihuana destinados presuntamente a su distribución.

Siete registros domiciliarios y cerca de 300 kilos de marihuana intervenidos

Como resultado del operativo policial se llevaron a cabo siete registros domiciliarios en los que fueron detenidas cuatro personas y se intervinieron 1000 plantas, con un peso aproximado de 300 kilogramos.

Asimismo, se inutilizó el sistema eléctrico utilizado para abastecer las plantaciones, evitando así el grave riesgo de incendio asociado a este tipo de instalaciones ilegales. Los inmuebles se encontraban conectados fraudulentamente al suministro eléctrico general para maximizar los beneficios obtenidos a la actividad ilícita.

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La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.