El nuevo mapa de las 11 cámaras que vigilan el carril bus en Sevilla: multas de 260 euros en Torneo, Recaredo o Paseo Colón

Sevilla tiene repartidas 11 cámaras que vigilan los carriles bus. Entre todas, del puente del Cachorro a Enramadilla, de Recaredo al Paseo Colón, dibujan un mapa con miles de multas impuestas a esos vehículos que irrumpen en vías de uso exclusivo. Porque desde el pasado mes de julio, todo aquel conductor que circule en alguna de estas zonas se enfrenta a una sanción ejemplar: 260 euros (e incluso más, si no se abona en plazo).

Después de 10 meses desde la implantación de esta medida, a partir del próximo 18 de mayo habrá cambios en el funcionamiento. Por un lado, se abrirá al tráfico rodado el carril bus ubicado en las calles Parlamento de Andalucía y Resolana, por lo que desaparecerá la videovigilancia que sanciona hoy día en este enclave. En su lugar, y como novedad, se activará una cámara en el Paseo de las Delicias, tal como ha informado el Ayuntamiento este lunes.

Las once cámaras de videovigilancia en los carriles bus de Sevilla Gráfico: El Correo de Andalucía Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Esta modificación obliga a renovar el mapa de las multas por invadir el carril bus en Sevilla. Aunque ligeramente: el número total de dispositivos de control se mantiene en 11, ya que se apaga una cámara y se enciende otra a la vez. Solo que si antes había que extremar la precaución en la Resolana, ahora hay que hacerlo en las vías reservadas al transporte público en el Paseo de las Delicias.

¿Dónde están las cámaras en Sevilla?

Aun con el cambio, el sistema sigue contando con 11 cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad. Son estos:

Paseo Colón (esquina con calle Dos de Mayo)

(esquina con calle Dos de Mayo) Paseo Colón (con Antonia Díaz)

(con Antonia Díaz) Calle Arjona (con Plaza de La Legión)

(con Plaza de La Legión) Ronda de Capuchinos (con Carretera de Carmona)

(con Carretera de Carmona) Recaredo (con San Alonso de Orozco)

(con San Alonso de Orozco) Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V)

(acceso a Avenida Carlos V) Enramadilla (con Avión Cuatro Vientos)

(con Avión Cuatro Vientos) Torneo (con Narciso Bonaplata)

(con Narciso Bonaplata) Torneo (con Baños)

(con Baños) Puente del Cachorro (con la estación de Plaza de Armas)

(con la estación de Plaza de Armas) Paseo de las Delicias (frente a la Plaza de América)

Tras detectar "el uso indebido de dicho carril por parte de vehículos no autorizados", en esta última zona se habilitará "un nuevo punto de control electrónico de acceso al carril preferente para bus-taxi, según explican desde el Ayuntamiento. Y como en la Resolana, la medida "entrará en funcionamiento también a partir del lunes 18 de mayo, para permitir mayor fluidez del transporte público, lo que redundará en una mejora del servicio y de la velocidad comercial de los autobuses y taxis en el tramo entre Glorieta de los Marineros y avenida de Moliní, en dirección sur".

Decenas de miles de multas

Según las últimas cifras contabilizadas por el Ayuntamiento, a las que tuvo acceso El Correo de Andalucía, se impusieron un total de 22.759 sanciones a conductores en el pasado mes de noviembre. Es decir: más de 758 infracciones al día, de media.

Y de entre todos los puntos, la cámara de control de la calle Arjona esquina con La Legión fue la que captó durante ese periodo un mayor número de sanciones por uso indebido, unas 7.181. Aunque a la vez era el enclave con mayor disminución respecto al arranque de la medida, ya que en julio de 2025 se detectaron 9.646 coches invadiendo el carril bus.