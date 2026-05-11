Muere el periodista Enrique García Gordillo a los 75 años

El periodista Enrique García Gordillo ha fallecido esta madrugada a los 75 años, según ha informado la Asociación de la Prensa de Sevilla, cuya junta directiva ha lamentado profundamente la pérdida de quien fue uno de los grandes referentes del periodismo radiofónico andaluz.

Los restos mortales de García Gordillo descansan en el tanatorio de la S-30 de Sevilla, en la sala 11, a partir de las 11.30 horas. El responso tendrá lugar este martes, 12 de mayo, a las 10.00 horas en la capilla del citado tanatorio, y el entierro será a las 11.00 horas en el cementerio de San Fernando.

Natural de Villanueva del Río y Minas, localidad de la que fue nombrado hijo predilecto en 2013, Enrique García Gordillo dedicó su vida al periodismo, especialmente a la radio, y mantuvo siempre un firme compromiso con Andalucía. Aunque inició estudios de Química, pronto se acercó a la comunicación en la emisora La Voz del Guadalquivir, donde participó en un programa universitario y realizó “Zoo humano”.

Su trayectoria profesional dio un giro decisivo cuando Iñaki Gabilondo, entonces director de Radio Sevilla, lo incorporó a la Cadena SER. En 1976 puso en marcha el primer informativo regional de la radio en Andalucía, que se convirtió en un referente durante el proceso andaluz hacia la autonomía. Para la historia queda su narración en directo de la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Sevilla.

En aquellos años también escribió en el Diario Pueblo y fue corresponsal de El Periódico de Cataluña. En 1979, tras la elección de Rafael Escuredo como presidente de la Junta preautonómica, dejó temporalmente el periodismo para asumir la Secretaría General de Medios de Comunicación. Posteriormente, en 1982, fue nombrado portavoz del Gobierno andaluz, cargo que ocupó hasta la dimisión de Escuredo en 1984.

Tras esa etapa institucional, García Gordillo regresó al periodismo y se incorporó a Canal Sur Radio, donde desarrolló durante décadas buena parte de su carrera profesional, alternando la información general con la deportiva. Incluso después de retirarse de la actividad diaria, continuó vinculado a la profesión a través de tertulias de radio y televisión, con especial atención al fútbol y al Sevilla FC, el equipo de su vida.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Andalucía de Periodismo, concedido en 2006 por el programa radiofónico “Que te quiero verde”, dedicado a los 25 años de la autonomía andaluza; la Medalla de Andalucía, recibida en 2013; el nombramiento como socio de honor de la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa en 2011, y el de socio de honor de la Asociación de la Prensa de Sevilla en 2017.

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La Asociación de la Prensa de Sevilla ha trasladado su pésame a su esposa, Ana Víctor, a su hijo Alejandro, así como al resto de familiares, amigos y compañeros de profesión.