Las obras del carril BUS-VAO del Aljarafe Norte provocan cortes de tráfico esta semana en la carretera entre Camas y Castilleja

Cortes parciales hasta el 13 mayo en horario de 23.00 a 6.00 horas en la carretera entre Camas y Castilleja de la Cuesta (A-8077). Las obras para implantar el carril BUS VAO del Aljarafe Norte, reservado para autobuses y para vehículos de alta ocupación, provocarán restricciones en horario nocturno durante toda la semana.

El tramo cortado está situado entre la calle Buen Aire a la altura de la escuela taurina, en el municipio de Camas, hasta la nueva glorieta a la altura de Caño Ronco, en Castilleja de la Cuesta. En esa zona sólo se permitirá la circulación de los vehículos por la ampliación del nuevo carril ya ejecutado. De esta manera, se alternará el paso de cada sentido de circulación por personal ubicado en cada uno de los extremos.

Las obras en Aljarafe Norte

La plataforma reservada para transporte público y vehículos con más de dos ocupantes del Aljarafe Norte tiene una longitud de 6,6 kilómetros y cuenta con cofinanciación de fondos europeos del programa Next Generation. En la mayoría del recorrido, dispone de un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles.

La mayor parte del trazado transcurre por el Aljarafe, aunque el recorrido comienza en la Cartuja, donde se ha ejecutado la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón y la adaptación del paso inferior de la avenida de Carlos III, que ahora dispone de 5 metros de gálibo y un ancho adaptado al paso de los autobuses. Además dispone de acera y carril bici, para que puedan las entradas y salidas desde el puente de la Señorita.

Tras sortear la ronda de circunvalación SE-30 con un nuevo paso inferior, el carril BUS VAO llega al Aljarafe, donde el recorrido rodea el casco urbano hasta una zona comercial próxima, donde se amplía la calzada a cuatro carriles –dos de ellos para la plataforma reservada–.

El ramal de entrada a Camas desde la A-49 se salva con el citado viaducto para que el carril reservado se integre seguidamente en el viario urbano. Ya en la glorieta de acceso a la carretera A-8077, el trazado vuelve a su concepción de tres carriles, uno reservado como BUS-VAO, hasta llegar a Castilleja de Guzmán, donde también dispondrá de carril bici.

¿Qué es el BUS-VAO?

En marzo de este año la Junta de Andalucía inauguró el primer carril BUS-VAO de la provincial, en el Aljarafe Sur, en una apuesta por agilizar el desplazamiento de los vehículos para asegurar una mejor circulación del tráfico en estas zonas.

La plataforma reservada a vehículos de alta ocupación está pensada en principio para autobuses, aunque pueden usarlo vehículos de 2 o más pasajeros incluyendo el conductor. Con esto, se pretende facilitar la libre circulación de los autobuses para cumplir con sus horarios, y así promover el uso de transporte público. De igual manera, según subraya la Consejería de Fomento, este proyecto reduce los atascos e incentiva el uso de un coche para más pasajeros. Esto puede suponer un menor gasto de combustible, una mejor fluidez del tráfico en horas puntas y menos tiempo de espera.