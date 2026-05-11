El parque de Sevilla con saltos al vacío, tirolinas y pasarelas entre árboles en el que hacer escalada, paintball y tiro con arco: "Es el primero que se ha montado en Andalucía"

Enormes pasarelas de madera entre árboles, tirolinas vertiginosas, saltos al vacío y escaladas inmensas. Todo esto y mucho más es lo que se puede disfrutar en el Bosque Suspendido de Bollullos de la Mitación, un paraje situado en el Centro de Naturaleza La Juliana que se ha convertido en el primer parque de aventuras entre árboles que se construyó en toda Andalucía.

Este parque de aventuras, que abrió sus puertas por primera vez en 2004, busca ofrecer una amplia variedad de circuitos de diversa altura y dificultad para que los usuarios de todas las edades puedan desplazarse de árbol en árbol superando distintos obstáculos, pruebas y juegos adaptados para cada edad y necesidad.

El primer parque de aventuras entre árboles de Andalucía

Así, los visitantes del Bosque Suspendido podrán disfrutar en sus instalaciones de circuitos en los árboles, tirolinas, salto al vacío, tiro con arco, escalada en árboles, lucha de arqueros, paintball, 'gelball', escalada en rocódromo, boulder y 'Banana Jump'.

Un parque de aventuras que, además, cuenta con una privilegiada y hermosa ubicación al situarse en un pinar centenario por el que pasan las aves de camino a Doñana, lo que permite que sean numerosas las especies que se pueden encontrar sobrevolando el lugar.

Circuitos para todas las edades y niveles en Sevilla

"Pasa de árbol a árbol por unos retos que te harán sentirte como una ardilla, la mezcla perfecta de deporte, aventura y altura en plena naturaleza", señalan desde el propio recinto.

Para que cualquier usuario a partir de los 2 años pueda utilizar sus instalaciones, este bosque dispone de distintos circuitos en función de la edad y preparación de los participantes.

Entre ellos se encuentra el de 'Iniciación', para dar los primeros pasos en los árboles; el 'Circuito Baby', de baja altura para que "vivan la aventura de los mayores con total seguridad" y los 'Circuitos Verdes', de baja dificultad para niños solos o con su familia.

Desde recorridos familiares hasta retos más exigentes

A estos se suman los 'Circuitos Diversión', con mayor altura y exigencia física, y los 'Circuitos deportivos', para quienes buscan un reto mayor y más complejo.

Todos ellos podrán recorrer sus puentes colgantes, sus cuerdas trepadoras y sus constantes pruebas y obstáculos que harán de cada paseo entre árboles una aventura única.

Tirolinas, salto al vacío y escalada en plena naturaleza

Además, el Bosque Suspendido dispone del circuito de tirolinas en árboles "más grande de España", con más de un kilómetro de recorrido enlazando una tirolina con otra, además de un salto al vacío de 10 metros de altura.

El parque de Sevilla con saltos al vacío, tirolinas y pasarelas de madera entre árboles: "Es el primero que se ha montado en Andalucía" / .

Entre las opciones de ocio que ofrece este entorno sevillano destaca también su escalada en árbol, con diversas estaciones con alturas y dificultades diferentes, además de escalada en rocódromo.

Paintball, boulder y otras actividades de aventura

De igual modo, los visitantes pueden disfrutar de 'Boulder', una actividad en la que deberán escalar una pared de 24 metros cuadrados haciendo todo tipo de juegos y dinámicas; además de batalla de paintball y lucha de arqueros.

La oferta de ocio y aventura se completa con sus actividades de tiro con arco, su 'Banana Jump', un "salto al vacío emocionante", y el 'gellball', una especie de paintball con "muchas más bolas y un ritmo frenético".

Horarios y precios del Bosque Suspendido de Bollullos de la Mitación

Unas actividades que pueden realizar tanto ciudadanos particulares como grupos, escolares y empresas, y que abre los fines de semana y festivos de 10.30 a 15.00 horas.

La única excepción se produce en octubre, abril y mayo, cuando el horario se amplía hasta las 18.00 horas, y julio y agosto, que solo abre para grupos concertados.

El precio para particulares depende de las actividades escogidas, pudiendo oscilar entre 10 euros por el salto al vacío o el circuito de tirolinas, hasta los 45 euros para el pack especial que incluye todos los circuitos, tirolinas y salto al vacío.

Los clientes destacan la diversión y la seguridad del parque

"Es ideal para excursiones con niños, disfrutar de la naturaleza y de la diversión que ofrece la aventura en el complejo. Es el primer parque de aventura en los árboles que se ha montado en Andalucía", recalcan sus visitantes a través de las reseñas del parque.

Además, indican que el trato del personal es "excelente" y que ofrece "diversión asegurada". "Es un lugar ideal para acudir con niños y adultos, se disfruta a la vez que se aprende", indica un usuario.

El parque de Sevilla con saltos al vacío, tirolinas y pasarelas de madera entre árboles: "Es el primero que se ha montado en Andalucía" / .

"Hemos repetido de lo chulo que ha sido. Ha sido una pasada", destaca otro ciudadano. A lo que añade otro: "Es una experiencia espectacular, circuitos algunos fáciles y otros más complicados, tirolinas kilométricas, rocódromo y salto al vacío, y, además, tienen mucha seguridad".