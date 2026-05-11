COMIDA
Ni platos llenos ni comida desperdiciada: este es el suplemento que cobrará un buffet de Sevilla si el cliente vomita
El establecimiento ha sorprendido a sus clientes con un curioso mensaje que ha mostrado en su local y sus redes sociales
Los buffets libres se han convertido en la opción favorita de aquellos ciudadanos que desean probar todo tipo de alimentos y platos por un precio reducido. Una oferta de comer todo lo que se quiera que en repetidas ocasiones deja escenas de bandejas llenas a rebosar de comida, desperdicios de alimentos que apenas se han probado e, incluso, clientes con vómitos y malestar por comer en exceso. Una situación que ha obligado a un buffet libre de Sevilla a tomar una curiosa decisión: cobrar un suplemento a quien vomite por comer de más.
Así lo ha asegurado en sus redes sociales y mediante carteles en el local el propio restaurante afectado, Sushi Toro, situado en el municipio del Aljarafe sevillano de Gelves.
El cartel que ha sorprendido a los clientes del restaurante
De ese modo, en los últimos días, los usuarios que han acudido a su restaurante han podido ver colocado en las paredes un llamativo aviso que indica: "Si un cliente vomita debido a haber comido en exceso, el restaurante se reserva el derecho de cobrar un suplemento por limpieza".
Una iniciativa que ha querido explicar el propio restaurante, que ha asegurado a través de sus redes sociales que ha tomado esta decisión tras las repetidas imágenes vividas en su comedor de distintas personas vomitando por comer "hasta reventar", lo que ocasiona malestar al resto de comensales y trabajadores, y un mayor gasto en limpieza.
El restaurante explica que ha habido vómitos en mesas y baños
"En estos meses, hemos tenido muchos clientes que piden sin parar y comen hasta reventar, hasta que vomitan", han comenzado narrando desde este buffet libre.
Además, han continuado indicando: "Hemos tenido vómitos en las mesas, baños, y la única solución que tenemos es cobrar un suplemento".
Piden a los clientes que pidan solo lo que puedan comer
Tal y como han relatado, en cada comanda que sirven y en cada servicio de limpieza que realizan, "nos esforzamos mucho" para tener un buen producto, una buena higiene y un buen trato al cliente, por lo que piden a los comensales que "colaboren".
"También afecta a los clientes que están comiendo en el salón", han recalcado desde este restaurante, lo que le ha llevado a pedir a los usuarios que "por favor, pidan lo que puedan comer".
Una situación que ha despertado las opiniones de la ciudadanía, que se dividen entre quienes ven excesivo el pago de un suplemento por esta situación y señalan la dificultad de diferenciar entre cuando se produce por una ingesta excesiva o por mal estado de los alimentos o de salud del cliente, y quienes aseguran que es una medida justa para atajar la avaricia de quienes confunden buffet libre con comer sin medida.
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