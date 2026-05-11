La Plaza de la Fuensanta de Sevilla Este estrena pavimento y 25 árboles con un nuevo sistema de protección de sus raíces

Mejora del asfalto, renovación completa del arbolado y un itinerario peatonal en la Plaza de la Fuensanta de Sevilla Este. El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado una inversión de 175.000 euros en esta zona de Andalucía Residencial que se ha transformado tras superar los meses de obras.

La Gerencia de Urbanismo y Parques y Jardines ha culminado un trabajo de mejora integral en la plaza con una renovación del asfalto y pavimento, la ampliación de plazas de aparcamiento, el refuerzo de la seguridad vial en toda la zona, y la sustitución del arbolado.

Los antiguos árboles, que han sido retirados, fueron plantados hace más de 40 años sobre un terreno de albero. Según el Ayuntamiento de Sevilla, es "una tierra muy perjudicial" que impidió que estos árboles se desarrollasen en condiciones inadecuadas. Por este motivo, sus raíces se expandieran bajo el pavimento y se aceleró el deterioro del asfalto y las aceras. Para completar la actuación, el Ayuntamiento ha instalado 14 celdas estructurales para el correcto desarrollo de la mayoría de los 25 árboles que se plantaron en la Plaza de la Fuensanta.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la plaza recién reurbanizada. “Con las obras en Fuensanta, hacemos estos espacios más transitables para peatones gracias a la ampliación de acerados y reposición de pavimentos en mal estado, de esta manera también hemos conseguido mejorar la estética del entorno y hacerlo más agradable a vecinos y visitantes”, apuntó el regidor tras su recorrido.

El sistema de las celdas estructurales

Con un coste de 24 mil euros, las celdas estructurales son mecanismos que crean un espacio subterráneo para que las raíces de los árboles crezcan de forma ordenada con acceso a aire, agua y nutrientes, sin dañar las superficies urbanas.

Son estructuras muy resistentes con capacidad de soportar hasta 25 toneladas de peso, lo que posibilita que los vehículos puedan aparcar sobre ellas sin perjudicar al arbolado. Este sistema garantiza que el arbolado urbano pueda crecer en condiciones óptimas y duraderas.

Al inicio de las obras de reurbanización, se descubrió que los árboles habían desarrollado todo su sistema de raíces bajo la solería. Y al retirarse se comprobó que el arbolado quedaba sin estabilidad, lo que obligó a su extracción para evitar riesgos. En total se plantaron 25 nuevos ejemplares que, como señala el Ayuntamiento, ya crecen con totales garantías gracias a este nuevo sistema de celdas y de alcorques para evitar que esta situación vuelva a repetirse.