Tres policías nacionales salvan la vida de un hombre en Camas tras desplomarse en plena calle
Auxiliaron al hombre, de avanzada edad, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública
Una rápida intervención de agentes de la Policía Nacional permitió auxiliar recientemente a un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública en el municpio de Camas (Sevilla).
Los hechos ocurrieron cuando los policías, que se encontraban realizando labores de patrulla a pie por la localidad, fueron requeridos por una mujer que alertaba de que un varón de avanzada edad, acababa de desplomarse en mitad de la calzada tras sufrir una caída.
Actuación inmediata de los agentes
Los actuantes se dirigieron rápidamente al lugar, localizando a un hombre tendido en el suelo, inconsciente y con el rostro ensangrentado. Tras comprobar que no respondía a estímulos y que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), al tiempo que daban aviso a los servicios de emergencia.
Gracias a la rápida actuación y coordinación de los intervinientes, que estuvieron cerca de veinte minutos practicando maniobras de reanimación, la víctima pudo ser estabilizada y trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde evoluciona favorablemente.
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