Un vecino de Pino Montano gana medio millón de euros al momento con un Rasca de la ONCE

Un vecino del barrio sevillano de Pino Montano ha ganado medio millón de euros al instante con un Rasca X20 de la ONCE, el mayor premio que ofrece este juego activo. El boleto premiado fue vendido por Anubis Ojeda en la calle Camino de los Toros, en Sevilla.

El acertante compró el Rasca el pasado jueves en los alrededores del bar El Condado de Huelva. Tras rascar el boleto y comprobar que aparecía un premio de 500.000 euros, regresó al punto de venta para confirmar si realmente había resultado ganador.

"No se lo creía, quería saber si era verdad, estaba temblando, y le dije que lo guardara bien y lo llevara a la ONCE o a un banco", ha explicado Anubis Ojeda este lunes, día en el que se ha certificado el premio.

Anubis Ojeda: "Lo más gratificante es siempre dar premios"

Anubis Ojeda, vendedor de la ONCE desde hace nueve años, ya repartió otros 350.000 euros en su barrio durante la Semana Santa de 2024. Para él, entregar premios a sus clientes es una de las mayores satisfacciones de su trabajo.

"Es una alegría solucionarle los problemas a la gente, porque ese premio se lo paga todo", ha señalado Ojeda, visiblemente orgulloso. "Es lo más satisfactorio de mi trabajo, repartir premios y solucionar los problemas que pueda tener en la vida".

El vendedor de la ONCE Anubis Ojeda / ONCE

El vendedor ha subrayado que el objetivo de los profesionales de la ONCE es repartir ilusión entre los clientes. "Los vendedores lo que queremos es dar el mayor premio y cuanto más repartido mejor. Es lo más gratificante, la satisfacción que das a los clientes. Y este premio solo le ha tocado a una persona, pero también es una satisfacción muy grande", ha asegurado.

Qué es el Rasca X20 de la ONCE

El Rasca X20 de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros al instante por un precio de 5 euros. El funcionamiento del juego consiste en descubrir las casillas y comprobar si alguno de "tus números" coincide con alguno de "los números ganadores", en cuyo caso se obtiene el premio correspondiente.

Además, este Rasca incorpora multiplicadores. Si aparece un x2, x5, x10 o x20, el jugador gana 2, 5, 10 o 20 veces el valor del premio mostrado.