El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos

Vivir en uno de los barrios emblemáticos de Sevilla capital cada vez es una tarea más ardua para aquellos que buscan una vivienda. Los precios, unido a la falta de oferta, ha llevado a muchos compradores a mirar más allá y optar por el área metropolitana o por los nuevos desarrollos residenciales que se están creando en las afueras de la ciudad.

Los pisos, en cualquier caso, tampoco son asequibles para todos los bolsillos en estas otras zonas que se encuentran más alejadas del casco histórico. No en vano, Entrenúcleos -que espera alojar a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas una vez esté culminado- ha experimentado un alza de más del 60% en los últimos siete años (de los 149.000 a los 240.000 euros de media). Una tendencia que no solo se produce en esta nueva zona de Dos Hermanas.

Según Foro Consultores Inmobiliarios -que ha analizado distintas localidades y áreas de nuevos desarrollos en la capital, concretamente, Entrenúcleos, Palmas Altas, Mairena del Aljarafe, Bormujos, Tomares, Alcalá de Guadaíra y Palomares del Río-, todas ellas presentan crecimiento respecto a 2024, aunque destacan Tomares, Alcalá de Guadaíra, y Mairena del Aljarafe en aumento de oferta desde 2024.

"En general, todas las zonas analizadas muestran una evolución positiva, con incrementos en el número de viviendas inicialmente puestas en venta a lo largo del periodo", añade Foro Consultores Inmobiliarios.

Precios por zona

De las áreas investigadas, la más cara, de media, es la de Palmas Altas, que es la única que se ubica en Sevilla capital, con un precio que ronda los 335.000 euros. Tomares sigue siendo otro de los entornos más caros fuera del casco histórico de la capital, con una media por vivienda de 257.000 euros y, muy cerca de este municipio se sitúa Mairena del Aljarafe, con precios que rondan los 248.000. En el otro lado de la balanza se sitúan Bormujos (217.000 euros) y Alcalá de Guadaíra (223.000).

Zonas analizadas en el estudio. / Foro Consultores Inmobiliarios

María Castrillón, directora de Foro Consultores en Andalucía, destaca la curiosidad de que Palmas Altas sea casi 100.000 euros más caro que Entrenúcleos. "No tiene una justificación objetiva, ya que este último está prácticamente integrado en la capital y tiene muchos más servicios para dar a los residentes de la zona", subraya.

En cuanto al comportamiento del mercado en la zona del Aljarafe, destaca que Tomares sigue siendo líder entre los municipios porque "tiene la renta per cápita más alta y un público muy fiel". En lo que respecta a Mairena del Aljarafe, indica que ha aumentado su oferta en los últimos años, aunque se había visto un poco más parado "porque la zona en desarrollo residencial no se encuentra con tan buena conexión con Sevilla, aunque aquí el comprador también es fiel".

Entrenúcleos, "uno de los motores" del mercado sevillano

La consultora hace un especial análisis de Entrenúcleos, "que se consolida como uno de los principales motores del mercado de obra nueva en el área de Sevilla, tanto por volumen como por evolución de precios y actividad comercial". En este sentido, subraya que es "la zona con más viviendas, más del 60% del total analizado, reflejando una fuerte expansión del desarrollo residencial".

Castrillón asegura que esta prevalencia de Entrenúcleos se debe a las oportunidades de movilidad del barrio -con salida a la SE-30, SE-40 y cercano al metro- y al establecimiento de servicios que van desde supermercados hasta negocios de cercanía, como tiendas de alimentación, veterinarios, peluquerías o ferreterías.