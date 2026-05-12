El sur de Sevilla gana nuevos vecinos: Aedas Homes entrega las llaves de su promoción de 64 viviendas frente a Los Bermejales

La zona de máxima expansión residencia en Sevilla capital se sitúa al sur de la ciudad y lo seguirá haciendo en los próximos años. A los proyectos residenciales de Palmas Altas o Regimiento de Artillería, se sumarán los grandes desarrollos en Villanueva de El Pítamo de Sevilla - que ha cogido velocidad tras entrar recientemente en la Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía y que suma casi 10.000 viviendas- o en el Cortijo del Cuarto, donde están proyectadas unas 5.500.

La última de las promociones en culminar las obras y entregar la llave a los nuevos residentes es la de Gradia, de Aedas Homes, ubicada en la Avenida de Jerez frente a Los Bermejales, en el distrito Bellavista-La Palmera.

Vendida al 100%

Según ha anunciado la compañía en sus redes sociales, este proyecto se ha vendido al 100%. "Cumpliendo con los plazos comprometidos, Aedas Homesha comenzado a dar las llaves de las 64 viviendas de la promoción Gradia en Sevilla, situada próxima al Estadio Benito Villamarín", explica.

Hay que recordar que esta promoción, desde su presentación, había generado gran interés y llegó a registrar más de 1.000 interesados e inició las obras el verano de 2024. La inversión en Gradia de la promotora inmobiliaria ha ascendido a los 25 millones de euros. En lo que se refiere a los precios de las viviendas, partían de los 347.000 euros incluyendo garaje y trastero.

Tres edificios independientes

“Gradia, que se ha alzado como una de las grandes sensaciones del mercado de la vivienda de obra nueva en Sevilla en los últimos años por su excelente ubicación y calidades premium, ya es una realidad”, recalca José Luis Rodríguez, gerente de Promociones de Aedas Homes en Sevilla y responsable de Gradia.

La promoción está integrada por un total de 64 viviendas distribuidas en tres edificios independientes -cada uno con su propia piscina-, terrazas, de 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos bajos con patios de hasta 160 metros cuadrados "que han hecho posible la creación de espacios de todo tipo para el disfrute al aire libre".

Perfil de nivel adquisitivo medio-alto

Rodríguez subraya que el producto de Gradia fue pensando desde el principio para todo tipo de comprador y, especialmente, para un perfil con nivel adquisitivo medio-alto y, fundamentalmente, de reposición (es decir, que accede a una casa que se adapta mejor a sus necesidades actuales) o como inversión.

“Los clientes han valorado también la privilegiada ubicación de Gradia en uno de los ejes principales de la ciudad próximo al caso histórico y junto a Los Bermejales, en un barrio totalmente consolidado (dispone de todo tipo de servicios y dotaciones próximas) y muy bien comunicado con salida directa a la SE-30”, destaca.