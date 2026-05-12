MOVILIDAD AÉREA
El Aeropuerto de Sevilla arranca 2026 con más pasajeros que nunca: suma una media de más de 32.000 viajeros diarios en abril
En los cuatro primeros meses del año, el aeródromo hispalense suma más de 3,4 millones de usuarios, lo que supone casi un 10% más que el mismo periodo del ejercicio anterior
"Sevilla está jugando ya en la liga de los aeropuertos grandes, hemos tenido un gran crecimiento de tráfico y de calidad". Así lo aseveraba hace unas semanas el hasta este martes director del aeródromo hispalense, Sergio Millanes, en una entrevista en este periódico -ha sido sustituido por Miguel Palomares-. Los números le dan la razón. El inicio de año ha supuesto un nuevo récord en sus instalaciones, ya que en los cuatro primeros meses -en el periodo comprendido entre enero y abril- sumó 3.416.493 usuarios, lo que supone casi un 10% más que en el mismo periodo de 2025.
Estas cifras corroboran que el Aeropuerto de Sevilla no toca techo. Ni siquiera un panorama internacional complejo, marcado por la Guerra de Irak, ha hecho mella en los visitantes que llegan o salen de la capital andaluza vía avión, donde toman especial relevancia los extranjeros. No en vano, de los 3.411.100 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 1.424.351 tenían origen o destino en territorio nacional (+2,3%) y 1.986.749, más allá de nuestras fronteras (más del 15%). Mientras tanto, el movimiento de mercancías entre enero y abril rozó las 3.861 toneladas.
Un abril histórico
El Aeropuerto de Sevilla cerró abril con 961.311 pasajeros y un crecimiento del 11,5% respecto al mismo mes de 2025. Este positivo balance, que arroja una media diaria de más de 32.000 usuarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al fuerte dinamismo que volvió a mostrar el tráfico internacional, según ha informado este martes el aeródromo en una nota de prensa.
El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (que excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 959.954. De ellos, 409.688 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (+2,7% en comparación con el año pasado), mientras que 550.266 optaron por conexiones con el extranjero (+19%).
Top 3: Francia, Italia y Reino Unido
Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron Francia(117.430 pasajeros), Italia (113.725), Reino Unido (100.257), Portugal (35.647), Alemania (34.767), Holanda (34.375) y Suiza (18.489).
Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Grecia (los viajeros aumentaron un 53,9%), Polonia (+49,5%), Turquía (+39,8%), Italia (+38,3%), Francia (+33,1%), Reino Unido (+30,2%) y Holanda (+23,3%).
"Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 57,3% de la actividad comercial del aeropuerto, 3,7 puntos más que en abril de 2025", ha señalado. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 6.972 vuelos, de los que 6.554 fueron comerciales (+12,9%). En relación con la carga, los operadores movieron 1.121,6 toneladas de mercancías.
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