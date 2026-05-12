El Aeropuerto de Sevilla cambia de director tras seis años en plena fase de crecimiento

Aena ha nombrado a Miguel Palomares González director del Aeropuerto de Sevilla, en sustitución de Sergio Millanes. Palomares, que en la actualidad ejerce este mismo puesto en Melilla, asumirá el cargo en el aeropuerto sevillano el próximo 1 de julio, ha señalado el aeródromo sevillano en una nota de prensa. Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Gestión y Dirección Aeronáutica y Aeroportuaria, se incorporó a Aena en 2011.

Antes de su llegada al Aeropuerto de Melilla, ejerció como director del Aeropuerto de Albacete (entre 2019 y 2021) y ocupó diferentes responsabilidades en la División de Servicios Aeroportuarios y el Departamento de Seguridad Operacional del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Durante su etapa en Melilla, Palomares ha impulsado el crecimiento del aeropuerto, tanto en términos de tráfico como a través de la modernización de sus instalaciones, la mejora de la calidad del servicio, la optimización de la operativa y la ampliación del horario operativo.

Sergio Millanes, al Málaga-Costa del Sol

Asimismo, ha establecido, junto con su equipo, las bases para el desarrollo futuro del aeródromo, en el que ya hay planificados importantes proyectos dentro del DORA III, el plan de inversiones reguladas de Aena para el periodo 2027-2031. Sergio Millanes, por su parte, ocupará la Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Su gestión al frente del Aeropuerto de Sevilla, donde desembarcó en plena pandemia y con las obras de ampliación todavía en ejecución, ha sido fundamental en la recuperación del tráfico y el importante desarrollo de la conectividad en el mercado internacional. "La calidad y el servicio al pasajero también han sido constantes en la estrategia de crecimiento que Millanes ha mantenido estos años al frente del aeropuerto sevillano", ha indicado la nota de prensa.