Detenido en Sevilla por agredir a un médico tras recibir el alta: lo abordó y pateó a la salida del centro

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario sanitario y otro de lesiones, después de que supuestamente agrediera a un médico de una mutua laboral ubicada en la capital hispalense.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de abril, cuando el facultativo, encargado de la supervisión de una baja laboral, realizó una propuesta de alta médica al trabajador tras una consulta.

Cómo se produjo el ataque al médico a la salida del centro en Sevilla

Posteriormente, cuando el médico abandonaba el centro de trabajo, fue presuntamente abordado por el paciente, quien comenzó a insultarle y a increparle verbalmente. Acto seguido, el ahora detenido presuntamente le agredió físicamente, provocando que el sanitario cayera al suelo y continuando después con la agresión.

La víctima logró refugiarse en el interior del centro médico, donde fue atendida de las lesiones sufridas.

Delitos de atentado y lesiones: las consecuencias legales para el presunto agresor

Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor de la agresión, al que se le imputan un presunto delito de atentado contra funcionario sanitario en el ejercicio de sus funciones y un presunto delito de lesiones.

De todo lo actuado se dio cuenta a la autoridad judicial competente.