Estepa vive a partir de este jueves una nueva edición de la Octava de Los Remedios, una de las grandes tradiciones de la provincia

El municipio estepeño de la comarca de la Sierra Sur vive esta semana una de sus tradiciones más vibrantes y de arraigo: la Octava de los Remedios, una festividad que se promete como única en la provincia de Sevilla y que cada año reúne a centenares de vecinos y visitantes en torno a la devoción por la Virgen de Los Remedios, que cuenta con fieles dentro de la localidad y en toda la comarca.

Entre los días 14 y 19 de mayo, Estepa volverá a abarrotarse con una gran dosis de fervor y multitud de momentos repletos de simbolismo que quedarán grabados en la retina de todos los asistentes. La celebración combina actos religiosos, la tradición popular y leyendas transmitidas de generación en generación, convirtiéndose así en un evento de gran interés cultural y turístico.

Los días más destacados de la festividad

En cuanto a los platos fuertes de esta octava, se concentran principalmente el domingo 18 de mayo, conocido como el “Domingo de Octava”, cuando se celebrará la solemne función principal de la Hermandad. Durante este acto se realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Los Remedios, a la que seguirá una procesión de dimensión multitudinaria por las calles de Estepa. La imagen mariana será acompañada por cientos de fervorosos fieles, sumidos en un marco de emotividad, y finalizará con el ya típico castillo de fuegos artificiales.

Otra cita clave será el lunes 19 de mayo, cuando está programado uno de los momentos más singulares y esperados de esta fiesta local: el 'Lunes de Subía'. En este momento, la Virgen regresa a su camarín mediante una espectacular 'subía' por la histórica rampa, que logra congregar a numerosos devotos bajo un manto sensacional de gran intensidad. Palmas, cante de sevillanas, incontables piropos hacia la imagen y pasodobles casados a la expectación y dificultad del ascenso por esta rampa convierten este momento en irrepetible.