La Hermandad de los Estudiantes confirma que el Cristo de la Buena Muerte estará en la gran exposición sobre Juan de Mesa

El Cristo de la Buena Muerte estará en la exposición organizada por el Museo de Bellas Artes de Sevilla con motivo del IV centenario de la muerte de Juan de Mesa que se celebrará entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Así lo ha aprobado la Hermandad de los Estudiantes en un Cabildo General Extraordinario celebrado en la Capilla Universitaria.

La decisión ha sido aprobada por parte de los hermanos que disponen del derecho a voto, durante el cabildo convocado por la corporación universitaria. Desde la corporación se ha destacado cómo la exposición del Cristo de la Buena Muerte enlaza en este certamen conmemorativo de manera plena con los fines culturales y evangelizadores propios que presenta la Hermandad, además de considerarse una gran contribución a la difusión de la figura y legado artístico de Juan de Mesa, estrechamente vinculados a la historia de Los Estudiantes.

Asimismo, la congregación universitaria considera que la futura clausura temporal de la Capilla de la Universidad por obras facilita la participación de la imagen en la muestra, ya que toda la actividad y vida diaria de la Hermandad se trasladará de forma provisional a un oratorio habilitado en la Casa Hermandad, la cual desde el mes de febrero localiza sus nuevas dependencias en la zona conocida como la Casa de los Ingenieros, cerca de dicha sede.

Una muestra única

La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Museo de Bellas Artes, tiene como objetivo erigirse en uno de los grandes acontecimientos culturales y patrimoniales de la ciudad de Sevilla en estos próximos años.

La retrospectiva del certamen busca realizar un análisis de la Pasión de Cristo en la obra de Juan de Mesa, su relación con el imaginero Martínez Montañés y su influencia en la escultura religiosa, incluyendo piezas institucionales de calibre local, nacional e internacional. Entre otras obras invitadas también figura el Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro, realizado de igual modo por el escultor homenajeado.