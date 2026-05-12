El nuevo barrio del Higuerón de Sevilla coge velocidad: la mitad de las 2.500 viviendas previstas tendrán que iniciarse en cinco años

La Junta de Andalucía ha incluido el nuevo barrio de 2.500 viviendas que se ubicará en el Higuerón Norte de Sevilla -denominado Distrito Tecnológico y que recoge más de 1.000 VPO- en la Unidad Aceleradora de Proyectos con el objetivo de acortar los plazos para que se haga realidad. Así, lo ha aprobado el Consejo de Gobierno, que ha señalado que esta incorporación "supondrá una agilización a su tramitación administrativa, que acompañará y asesorará a la entidad promotora hasta la puesta en marcha del proyecto".

Ya a finales del pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla aprobaba la declaración de la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos urbanísticos que sean necesarios para el desarrollo del Higuerón Norte. Dicha declaración era a iniciativa de Iberdrola (entidad promotora del desarrollo) que la justificaba basándose en la demanda de viviendas y, especialmente de VPO, ha subrayado, al tiempo que ha recordado que implica que se asignan a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta "todos los trámites que le competen a la administración autonómica". Con esta declaración, el Ayuntamiento también tramitará de urgencia todos los permisos que correspondan a su ámbito.

Una inversión superior a 1.000 millones

"El proyecto residencial Higuerón Norte de Sevilla prevé la construcción de 2.546 viviendas, con el compromiso de iniciar la edificación de al menos el 50% en un plazo inferior a cinco años. En una primera fase se construirán 1.926 viviendas, de las que 1.054 serán viviendas de carácter protegido, dentro de una superficie de 1.157.230 metros cuadrados", ha señalado la Junta.

Además, ha justificado su entrada en la Aceleradora de Proyectos por ser una inversión superior a 1.088 millones de euros. "De acuerdo con la inversión prevista para llevar a cabo la primera fase, durante la construcción se estima la creación de 3.180 puestos de trabajo directos y, durante la fase de explotación del proyecto, se estima la creación de otros 64 puestos de trabajo directos", ha añadido.

Además, ha señalado que el desarrollo urbanístico incluye más de 350.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, cerca de 264.000 metros cuadrados para actividades productivas, que incluyen un distrito tecnológico con un centro de datos que servirá para dinamizar la economía local, así como 43.300 metros cuadrados de equipamientos públicos comunitarios. "Este proyecto también plantea la integración de una nueva estación y un aparcamiento disuasorio para la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, así como la creación de un anillo verde y la naturalización del cauce del arroyo Tamarguillo", ha enfatizado.

Diseño del futuro barrio

Al este se localizarán las actividades productivas en tres grandes supermanzanas de uso industrial intercambiable por el de servicios avanzados, que pueden abarcar desde la producción hasta la comercialización de bienes. Al norte la supermanzana se divide en parcelas de tamaño medio localizadas en el perímetro viario, dejando en su interior una red de paseos y zonas verdes. La supermanzana localizada al sur se divide a su vez en cuatro parcelas localizadas en el perímetro del viario y dejando también en su interior paseos y zonas verdes.

Recreación de la construcción de una nueva parada de la línea 3 de metro en el Distrito Tecnológico, en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

En el otro lado, al oeste, se localizará la parte residencial, uso terciario y dotacional en tres grandes supermanzanas. La supermanzana central recoge la mayor parte de la edificación plurifamiliar, en manzanas alrededor de plazas y zonas ajardinadas. En la parte sur se localiza la supermanzana para la ubicación de edificación abierta en altura, que serán torres de hasta 12 plantas que configuran la fachada del sector hacia la SE-20. Y en la parte oeste se creará la supermanzana con vivienda de ciudad jardín. Aquí se mezclará vivienda unifamiliar y plurifamiliar con hasta tres plantas de altura. Por su parte, la vivienda protegida estará integrada con la vivienda libre en las zonas de vivienda en manzana y en la zona de edificación abierta.

A esto hay que sumar los terrenos para espacios libres, que en la parte norte serán para establecer el futuro canal del Ranillas y en la parte sur para la creación del anillo verde de la ciudad previsto en el borde del encauzamiento del arroyo Tamarguillo.

También hay que contar con los equipamientos y con la plataforma de la línea 3 del metro que discurrirá por en el interior del sector cruzándolo de sur a norte. La estación estará acompañada de un aparcamiento de vehículos con 390 plazas para la transferencia de viajes de la parte norte del área metropolitana y en las proximidades de la estación se establecerán paradas para el servicio metropolitano de transportes.