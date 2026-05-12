El histórico restaurante de Sevilla que ha elegido Rosalía para despedirse de Sevilla: todo un emblema del barrio del Arenal que visita cada vez que viene a la ciudad

Rosalía se convirtió este pasado fin de semana en la gran protagonista de la mayoría de conversaciones en la ciudad de Sevilla por su visita a la capital para ofrecer un concierto 'sorpresa' para el evento 'La Jarana en el Guadalquivir', el estreno mundial de la serie de Netflix 'Berlín y la dama del armiño', que se rodó en Sevilla y cuya trama se desarrolla en la localidad.

Una ocasión que llevó a la cantante catalana a alojarse en uno de los hoteles con más historia y lujo de Sevilla, el Alfonso XIII, así como visitar algunos de los mayores templos gastronómicos de la ciudad.

Casa Morales, la última parada de Rosalía en Sevilla

Y entre ellos, destaca el que fue la última parada de Rosalía en Sevilla y al que ya ha acudido en anteriores ocasiones en sus viajes a la ciudad: Casa Morales.

Así lo ha mostrado el propio restaurante a través de sus redes sociales, donde ha mostrado una imagen de la catalana con todo el equipo de Casa Morales acompañada del mensaje: "Mil gracias por volver".

La cantante ya había estado en Casa Morales en 2024

Y es que la cantante ya acudió a este restaurante en noviembre de 2024 durante una visita a Sevilla. Tal y como señaló a este periódico el encargado de Casa Morales, Javier García, Rosalía probó en esa ocasión las "típicas tapas de aquí".

"Lo que más le gustó fue el pulpo, la carrillá y los garbanzos", aseguró al respecto.

Una visita que llenó los alrededores de seguidores de la cantante en busca de una fotografía con la artista mientras se encontraba en este restaurante por el que también han pasado figuras como Eva Longoria o Paco Tous.

Su regreso tras el concierto sobre el Guadalquivir

Lo mismo ocurrió este sábado tras su memorable actuación sobre el Guadalquivir, cuando la cantante decidió trasladarse a este bar de la calle García de Vinuesa que mantiene su decoración clásica con grandes tinajas que evocan su pasado como antigua tienda de vinos.

Esto se debe a que este bar nació hace casi dos siglos como ultramarinos y bodega situado junto a la Catedral de Sevilla.

Sin embargo, lo que comenzó como un pequeño negocio en el que vender y tomar vino ha acabado transformándose en una taberna tradicional sevillana en la que disfrutar de los mejores guisos, platos y tapas, que le han valido para ganar su propio Solete de la Guía Repsol.

Una taberna con casi dos siglos de historia junto a la Catedral

Un establecimiento que sigue con la cuarta generación de la familia Morales y que cuenta con casi dos siglos de historia reflejados en cada una de sus paredes y estancias, donde incluso se puede encontrar la marca de un disparo de bala en la época de la Guerra Civil en una de sus columnas.

Pero este negocio no solo cuenta con una rica historia y patrimonio, sino con un recetario que consigue conquistar a todo el que lo prueba. Entre sus opciones, destacan sus tapas, como la carrillada ibérica, las albóndigas de carne o de choco, la ensaladilla, los montaditos, la pavía de bacalao, la ensaladilla de alcachofas, los guisos del día, las papas alioli o las chacinas.

Pulpo, guisos y chacinas entre sus grandes reclamos

A esto se suman sus tablas de chacinas, ahumados, quesos y montaditos, así como sus platos de boquerones en vinagre, bonito en escabeche, mejillones, mojama de atún, foie micuit o pulpo a la gallega.

Y uno de sus principales referentes se encuentran en sus guisos, con especial protagonismo del cocido de habichuelas y calabaza, las espinacas con garbanzos, el potaje de garbanzos, el menudo casero, el cocido de tagarninas y las fabes.

El completo fin de semana de Rosalía en Sevilla

Pero aunque Casa Morales fuera la última parada de Rosalía en Sevilla, no fue el único bar de la ciudad al que acudió durante su visita, pues el mismo jueves por la noche cenó en Bodeguita Antonio Romero, mientras que el viernes disfrutó del almuerzo del restaurante Cañabota.

Finalmente, tras su concierto del sábado y su visita a Casa Morales, la cantante acabó su periplo por Sevilla el domingo al mediodía, cuando se le pudo ver en la zona VIP del aeropuerto sevillano.