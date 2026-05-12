Sucesos
Un incendio en una vivienda de Burguillos deja tres hospitalizados
El fuego, que se declaró en un cuarto con tres motocicletas, ha provocado la evacuación de un hombre de 59 años, una menor de 17 y otra persona al hospital Virgen Macarena
Tres personas han sido trasladadas al hospital tras verse afectadas por el incendio en una vivienda de Burguillos, declarado a última hora de la tarde de este pasado lunes en este municipio de la provincia de Sevilla.
Fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han informado de que se había visto afectado un cuarto con tres motocicletas, dos de las cuales habían ardido.
Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, atendió a las 19:15 horas la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa de dos plantas situada en la calle Virgen del Rosario y en el que, según indicaban, había personas atrapadas y al menos una afectada por humo.
Bomberos y servicios de emergencia movilizados
Ante esta situación, el centro coordinador activó, de inmediato, a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Burguillos. Así, hasta el lugar se movilizaron efectivos de los parques de bomberos de La Rinconada y Cantillana.
Un total de tres personas han tenido que ser evacuadas al Hospital Virgen Macarena. En concreto, un hombre de 59 años, una menor de 17 y a otra persona de la que no han trascendido más datos.
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