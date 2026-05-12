Un incendio en una vivienda de Burguillos deja tres hospitalizados

Tres personas han sido trasladadas al hospital tras verse afectadas por el incendio en una vivienda de Burguillos, declarado a última hora de la tarde de este pasado lunes en este municipio de la provincia de Sevilla.

Fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han informado de que se había visto afectado un cuarto con tres motocicletas, dos de las cuales habían ardido.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, atendió a las 19:15 horas la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa de dos plantas situada en la calle Virgen del Rosario y en el que, según indicaban, había personas atrapadas y al menos una afectada por humo.

Bomberos y servicios de emergencia movilizados

Ante esta situación, el centro coordinador activó, de inmediato, a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Burguillos. Así, hasta el lugar se movilizaron efectivos de los parques de bomberos de La Rinconada y Cantillana.

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Un total de tres personas han tenido que ser evacuadas al Hospital Virgen Macarena. En concreto, un hombre de 59 años, una menor de 17 y a otra persona de la que no han trascendido más datos.