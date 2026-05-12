El mercadillo de artesanía más famoso de Sevilla que llenará este mítico parque de ropa, complementos y decoración este mes: fechas y horarios de la próxima edición

Comienza la cuenta atrás para la llegada de uno de los mercadillos más famosos de toda Sevilla, el zoco del Parque de María Luisa. Un evento que suma 13 años de historia y que celebrará su próxima edición con más de 80 marcas de moda, complementos y artesanía este domingo 17 de mayo.

Con entrada completamente gratuita, este mercadillo que se realiza en el parque más emblemático y hermoso de la capital hispalense ofrece a sus visitantes toda clase de puestos y artículos que harán de la jornada un plan repleto de ocio y compras.

El zoco del Parque de María Luisa vuelve este 17 de mayo

Así, el zoco Parque de María Luisa se llevará a cabo este domingo cumpliendo con su tradición de celebrarse los terceros domingos de cada mes, a excepción de julio y agosto, cuando se paraliza su actividad por el verano.

En esta ocasión, este mercadillo considerado uno de los mejores de Sevilla estará disponible de 11.00 a 15.30 horas con el objetivo de ofrecer toda clase de productos únicos y singulares, así como servir de escaparate para marcas y emprendedores sevillanos.

Más de 80 marcas de moda, artesanía y complementos

Durante su paseo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas de diseñadores, artesanos y pequeñas firmas de Sevilla, que mostrarán sus particulares propuestas de moda, ocio, decoración, artesanía y complementos.

La siguiente cita de este zoco del Parque de María Luisa se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio, en una edición que se convertirá en la última convocatoria del zoco antes del parón del verano.

También habrá una edición especial del Zoco Muelle 21

Además, la organización también celebrará en este enclave su versión especial del Zoco Muelle 21 del Parque de María Luisa, con el que también buscan apoyar el emprendimiento y el talento sevillano en un evento que reúne a marcas que "quieren crecer, destacar y conectar con su público", tal y como aseguran desde la iniciativa.

Esta cita se celebrará el sábado 23 de mayo y contará con distintos puestos de emprendedores y diseñadores sevillanos emergentes que buscan "posicionarse y vender".

Una cita que se celebrará de 11.00 a 15.30 horas y para la que ya se pueden presentar las inscripciones por parte de los negocios que quieran participar.