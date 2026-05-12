Aprobado el proyecto del nuevo parking de Triana en Monte Pirolo: 110 euros al mes para residentes y 9 por un día de uso

Desde hace tiempo, en muchas zonas de Sevilla hace falta sitio para estacionar coches y motos. Un problema que el equipo de José Luis Sanz se ha comprometido a solucionar con la adecuación o construcción de varios microparkings en Los Remedios, Triana y El Porvenir a lo largo de este año. De todos ellos, el primero está muy cerca de convertirse en realidad: la Junta de Gobierno local aprobó de urgencia el pasado viernes los pliegos para licitar el aparcamiento en superficie en la plaza Monte Pirolo, junto al centro deportivo El Paraguas.

"La realidad es que hasta ahora la parcela de la Plaza Monte Pirolo lleva años funcionando como un aparcamiento de manera totalmente irregular, sin control, sin criterios de seguridad, cierra los fines de semana y por la noche y no garantiza que quienes realmente viven en la zona puedan acceder a una plaza", explicó hace unos meses el portavoz municipal, Juan Bueno, cuando este enclave público pasó a la Delegación de Movilidad.

"Esta situación ha generado conflictos, molestias a los vecinos, ocupación desordenada del espacio público y un uso ineficiente de un suelo municipal", afirmó Bueno el pasado mes de noviembre. "La decisión del Ayuntamiento es precisamente poner fin a ese desorden y dar una solución estable, legal y justa. Regularizar no es prohibir: es ordenar para proteger a los vecinos", recalcó el portavoz.

Para ello, el Gobierno local ha elaborado los correspondientes pliegos y el expediente -aprobados el pasado viernes- para licitar el contrato de servicio de este aparcamiento en superficie, ubicado en el barrio de Triana. Así, la empresa que resulte adjudicataria, se hará cargo de la gestión del parking de la plaza Monte Pirolo durante los próximos cuatro años, según el plazo establecido por el Consistorio.

Tres céntimos el minuto y 110 euros el mes

Otro de los aspectos que ha fijado ya también el Ayuntamiento es la lista de precios de este nuevo aparcamiento. Con una aclaración: "Todas estas tarifas no tendrán modificación durante el periodo de la concesión", según consta en un expediente oficial consultado por El Correo de Andalucía. Es decir: los costes no podrán subir ni bajar durante los cuatro años que permanezca la adjudicataria al cargo.

Así, para los residentes, el precio para estacionar un vehículo en este aparcamiento en superficie se sitúa en los 110 euros mensuales (IVA incluido). En el caso de una moto, el coste de la plaza para los vecinos se establece en 25 euros al mes, incluyendo impuestos.

En cuanto a las tarifas del parking rotatorio, el abono diario de 24 horas se ha fijado en nueve euros. Por su parte, el de ocho horas sale por cinco euros. Y más allá de estos abonos, la tarifa por minuto para vehículos está en tres céntimos (esto es: 1,80 euros cada hora).