La ROSS convierte el Rectorado de la Universidad de Sevilla en un gran escenario para la música de cámara con once conciertos este jueves

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), en colaboración de la Universidad de Sevilla y su Facultad de Geografía e Historia, organuiza la segunda edición del programa Cámara en los Patios, una propuesta que convierte la histórica Real Fábrica de Tabacos en un escenario vivo de música y patrimonio. La cita, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo entre las 18.00 y las 20.00 horas, invita al público asistente a descubrir cinco de sus patios a través de un recorrido musical esclusivo.

Durante la tarde del jueves, serán distintos conjuntos constituídos por docentes de la orquesta los encargados de brindar varias actuaciones simultáneas con una duración aproximada de treinta minutos en diferentes emplazamientos de la Antigua Fábrica de Tabacos. Se llevarán a cabo un total de 11 conciertos breves con propuestas que permitirán al público confeccionar su propio itinerario a través de los patios del Rectorado.

Esta iniciativa de la ROSS nace con la vocación de la corporación de ampliar sus horizontes del ciclo de música de cámara, habitual en la sala Silvio del Espacio Turina, y pretende enmarcarse ahora en una jornada especialmente significativa para la institución, pues coincide con la presentación oficial de esta temporada. De este modo, Cámara en los Patios se plantea como puente entre las temporadas, presentando el objetivo de proponer al espectador una experiencia dinámica que le permita transitar cómodamente distintas propuestas musicales mientras anticipa las líneas artísticas del próximo curso.

Una propuesta muy diversa en cuanto a estilo

En el hall del Rectorado, el programa se adentra en los orígenes de la música instrumental europea con obras que simulan un recorrido desde el Renacimiento hasta el Clasicismo, repertorio que cobra vida a través la formación de metales.

El Patio del Reloj sugiere cambio de atmósfera de la mano de un programa que mira hacia el siglo XX y el repertorio de inspiración americana. Esta interpretación corre a cargo de un conjunto de trombones, trombón bajo y tuba ampliado con percusión.

En el Patio de San Isidoro, música de Beethoven protagoniza como eje vertebrador de este espacio y sirve al mismo tiempo como anticipo conceptual de la próxima temporada. El grupo se forma por las violinistas Arabela de Miguel Robledo y Clara Gris, el viola Francesco Tosco y la violonchelista Gretchen Talbot.

El Patio central de Arte aparece con un diálogo híbrido entre el repertorio francés y la música americana. Por último, el Patio central de Geografía e Historia acoge un programa que centra su mirada en la creación contemporánea con obras de carácter innovador. La interpretación reúne violines, una viola, un violonchelo y un oboe.

Los conciertos estarán distribuidos en dos únicos pases por grupo —tres en el caso de la formación del Patio de San Isidoro— con pausas intermedias, para permitir la fácil movilidad del público entre las distintas estancias. Esta iniciativa por parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se localiza inmersa en la programación del ciclo Feeling ROSS, con el que la Sinfónica desea acercar la música a la ciudadania de la forma más especial posible.