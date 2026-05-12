Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta debate Canal SurMultas Carril BusMatrícula PAUMonchi EspanyolSondeo AndalucíaAlga invasora AndalucíaMasa aire fríoPrecios vivienda SevillaRosalía y la ROSSAlineación Betis-ElcheObras tranvibúsResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Impacto

Sevilla registra un pico de búsquedas online tras la actuación de Rosalía en el evento de Netflix

La ciudad registró un incremento de más del 26% en búsquedas mundiales, igualando picos de interés durante la Semana Santa

La actuación de Rosalía el pasado sábado en un escenario flotante sobre el Guadalquivir

La actuación de Rosalía el pasado sábado en un escenario flotante sobre el Guadalquivir / David Arjona / EFE

A. R. C.

El estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix Berlín y la actuación de Rosalía en Sevilla han dejado un notable impacto económico, social y mediático en la ciudad. Según datos facilitados por Netflix, el evento celebrado durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo generó una actividad directa en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio local, la producción audiovisual y los servicios técnicos.

Uno de los efectos más inmediatos fue la ocupación de más de 500 plazas hoteleras en Sevilla durante esa semana. Este movimiento tuvo un impacto directo en la planta hotelera de la ciudad y en el consumo asociado, especialmente en restaurantes, comercios locales y otros servicios vinculados a la celebración del evento.

La cita reunió además a unas 150 personalidades procedentes de fuera de Sevilla, que visitaron la ciudad y compartieron su presencia en los distintos actos a través de sus redes sociales. Esta exposición contribuyó a amplificar la imagen de Sevilla más allá del propio evento, reforzando su presencia en el escaparate nacional e internacional.

Más de 50 empresas locales participaron en el evento

El despliegue de Netflix en Sevilla contó con la colaboración de más de 50 empresas y proveedores locales, además de casi 20 hoteles. La organización implicó a compañías vinculadas a transporte, espacios y recintos, catering, producción, sonido, iluminación, decoración, audiovisuales, seguridad, prevención de riesgos laborales y servicios técnicos.

Estos datos compartidos por la plataforma reflejan el impacto del evento sobre el tejido empresarial local, especialmente en sectores relacionados con la organización de grandes producciones y encuentros culturales.

Sevilla alcanza 170,8 millones de personas de alcance global

Según Netflix, se registraron más de 12.360 menciones sobre el evento mencionando a Sevilla en redes sociales, con un alcance de 109,4 millones de personas. Durante los primeros días posteriores al evento se publicaron 886 piezas de contenido en vídeo en redes sociales. Estas publicaciones procedían de medios de comunicación, canales oficiales de Netflix, talento vinculado a la serie y contenido orgánico generado en torno al evento.

En total, los vídeos que mencionaban a Sevilla superaron los 112,9 millones de visualizaciones y acumularon 3,72 millones de interacciones. El alcance total estimado del evento se situó en 170,8 millones de personas a nivel mundial.

Las búsquedas sobre Sevilla alcanzaron su pico mensual

El interés por la ciudad también se reflejó en las búsquedas online. El 9 de mayo, las búsquedas mundiales sobre Sevilla alcanzaron su máximo del último mes, igualando los picos registrados durante la Semana Santa.

Según los datos facilitados, este repunte supuso un incremento del 26,2% respecto a la semana anterior, un indicador del efecto que el evento tuvo sobre la visibilidad digital de la ciudad.

Un escaparate internacional para Sevilla

El estreno de ‘Berlín’ y la actuación de Rosalía consolidaron a Sevilla como escenario de grandes eventos culturales y audiovisuales. Más allá de la repercusión inmediata en redes sociales, los datos apuntan a un impacto directo en la economía local y a una importante proyección internacional de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La combinación de ocupación hotelera, participación de proveedores sevillanos, presencia de personalidades y alcance global en redes sitúa el evento de Netflix como una de las acciones recientes con mayor capacidad de visibilidad para Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía conquista el Guadalquivir desde un escenario flotante en la gran noche de Netflix en Sevilla
  2. Todos los detalles de la actuación de Rosalía en Sevilla: escenario sobre el río, entrada acotada y una sola canción
  3. El concierto de Rosalía en Sevilla será bajo la lluvia, todo dependerá de un factor clave
  4. El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos
  5. Netflix avisa: el concierto de Sevilla sorpresa en el río con Rosalía sólo será visible con entrada desde las zonas acotadas
  6. Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: 'Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel
  7. Rosalía elige una clásica bodeguita para su primera cena en Sevilla: “Pídete un piripi”
  8. Sevilla se blinda para recibir a Rosalía en el gran evento de Netflix: últimos detalles antes del concierto

El sur de Sevilla gana nuevos vecinos: Aedas Homes entrega las llaves de su promoción de 64 viviendas frente a Los Bermejales

Sevilla registra un pico de búsquedas online tras la actuación de Rosalía en el evento de Netflix

Sevilla registra un pico de búsquedas online tras la actuación de Rosalía en el evento de Netflix

Aprobado el proyecto del nuevo parking de Triana en Monte Pirolo: 110 euros al mes para residentes y 9 por un día de uso

El monasterio de Santa Clara inicia su reconversión para convertirse en un gran espacio de museos y exposiciones de Sevilla en 2029

El Ayuntamiento de Sevilla vence en los tribunales y mantiene el tope a la altura de edificios para proteger La Palmera

El nuevo mapa de las 11 cámaras que vigilan el carril bus en Sevilla: multas de 260 euros en Torneo, Recaredo o Paseo Colón

El nuevo mapa de las 11 cámaras que vigilan el carril bus en Sevilla: multas de 260 euros en Torneo, Recaredo o Paseo Colón

Un vecino de Pino Montano gana medio millón de euros al momento con un Rasca de la ONCE

Un vecino de Pino Montano gana medio millón de euros al momento con un Rasca de la ONCE

Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias

Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
Tracking Pixel Contents