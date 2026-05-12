Sevilla registra un pico de búsquedas online tras la actuación de Rosalía en el evento de Netflix

El estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix Berlín y la actuación de Rosalía en Sevilla han dejado un notable impacto económico, social y mediático en la ciudad. Según datos facilitados por Netflix, el evento celebrado durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo generó una actividad directa en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio local, la producción audiovisual y los servicios técnicos.

Uno de los efectos más inmediatos fue la ocupación de más de 500 plazas hoteleras en Sevilla durante esa semana. Este movimiento tuvo un impacto directo en la planta hotelera de la ciudad y en el consumo asociado, especialmente en restaurantes, comercios locales y otros servicios vinculados a la celebración del evento.

La cita reunió además a unas 150 personalidades procedentes de fuera de Sevilla, que visitaron la ciudad y compartieron su presencia en los distintos actos a través de sus redes sociales. Esta exposición contribuyó a amplificar la imagen de Sevilla más allá del propio evento, reforzando su presencia en el escaparate nacional e internacional.

Más de 50 empresas locales participaron en el evento

El despliegue de Netflix en Sevilla contó con la colaboración de más de 50 empresas y proveedores locales, además de casi 20 hoteles. La organización implicó a compañías vinculadas a transporte, espacios y recintos, catering, producción, sonido, iluminación, decoración, audiovisuales, seguridad, prevención de riesgos laborales y servicios técnicos.

Estos datos compartidos por la plataforma reflejan el impacto del evento sobre el tejido empresarial local, especialmente en sectores relacionados con la organización de grandes producciones y encuentros culturales.

Sevilla alcanza 170,8 millones de personas de alcance global

Según Netflix, se registraron más de 12.360 menciones sobre el evento mencionando a Sevilla en redes sociales, con un alcance de 109,4 millones de personas. Durante los primeros días posteriores al evento se publicaron 886 piezas de contenido en vídeo en redes sociales. Estas publicaciones procedían de medios de comunicación, canales oficiales de Netflix, talento vinculado a la serie y contenido orgánico generado en torno al evento.

En total, los vídeos que mencionaban a Sevilla superaron los 112,9 millones de visualizaciones y acumularon 3,72 millones de interacciones. El alcance total estimado del evento se situó en 170,8 millones de personas a nivel mundial.

Las búsquedas sobre Sevilla alcanzaron su pico mensual

El interés por la ciudad también se reflejó en las búsquedas online. El 9 de mayo, las búsquedas mundiales sobre Sevilla alcanzaron su máximo del último mes, igualando los picos registrados durante la Semana Santa.

Según los datos facilitados, este repunte supuso un incremento del 26,2% respecto a la semana anterior, un indicador del efecto que el evento tuvo sobre la visibilidad digital de la ciudad.

Un escaparate internacional para Sevilla

El estreno de ‘Berlín’ y la actuación de Rosalía consolidaron a Sevilla como escenario de grandes eventos culturales y audiovisuales. Más allá de la repercusión inmediata en redes sociales, los datos apuntan a un impacto directo en la economía local y a una importante proyección internacional de la ciudad.

La combinación de ocupación hotelera, participación de proveedores sevillanos, presencia de personalidades y alcance global en redes sitúa el evento de Netflix como una de las acciones recientes con mayor capacidad de visibilidad para Sevilla.