Sorteamos dos entradas dobles para descubrir los secretos del océano en el Acuario de Sevilla

Sevilla guarda un auténtico pulmón azul en el Muelle de las Delicias, y queremos invitarte a descubrirlo de una manera muy especial.

El Correo de Andalucía junto con Acuario de Sevilla, te invita a participar en el sorteo de dos entradas dobles para visitar sus instalaciones y disfrutar de una experiencia interactiva que va mucho más allá de contemplar la vida marina tras los cristales de sus tanques.

¿Cómo participar? Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo viernes 21 de mayo a las 12:00hrs. ¡Así de fácil! Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

Tiburones, no siempre es lo que ves

Esta temporada, el centro invita a sus visitantes a transformar su mirada con la exposición “Tiburones. No siempre es lo que ves”, una iniciativa diseñada para aprender y desmontar mitos sobre uno de los habitantes más fascinantes y desconocidos del mundo marino.

Los afortunados podrán disfrutar de todo el recinto, poniendo especial atención a los nueve espacios temáticos dedicados a los tiburones. El itinerario permite conocer a las nueve especies que habitan en el Acuario, desde el curioso tiburón cebra hasta los imponentes ejemplares del Oceanario.

Algunas de las zonas que descubrirás: Experiencia interactiva: Los visitantes pueden poner a prueba sus conocimientos con un quiz y obtener la insignia de “Amigo de los tiburones” .

Los visitantes pueden poner a prueba sus conocimientos con un quiz y obtener la insignia de . El gran Oceanario: Un tanque de 9 metros de profundidad (el más profundo de la península), donde conviven el tiburón toro y el tiburón gris .

Un tanque de 9 metros de profundidad (el más profundo de la península), donde conviven el . Curiosidades prehistóricas: la muestra incluye una reproducción de la mandíbula de un megalodón de casi tres metros.

la muestra incluye una reproducción de la de casi tres metros. Zona sensorial: un espacio dedicado a entender cómo estos animales perciben su entorno mediante sistemas altamente especializados.

El Acuario, un plan imprescindible en Sevilla

Además de ser una ventana a la biodiversidad, el Acuario de Sevilla destaca por su labor en proyectos de investigación y recuperación de especies. Convirtiéndose en una visita obligada para familias y cualquier persona interesada en la sostenibilidad y la divulgación científica.

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Información de interés: Ubicación: Muelle de las Delicias s/n, Sevilla.

Muelle de las Delicias s/n, Sevilla. Premio del sorteo: 2 entradas dobles (una entrada doble por cada ganador).

2 entradas dobles (una entrada doble por cada ganador). Horarios: Consulta la disponibilidad y planifica tu visita en https://www.acuariosevilla.es/

¡Mucha suerte a todos los participantes!