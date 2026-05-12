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Aeronáutica

Pilatus se acerca a Carmona: arranca la inversión de 5,6 millones para garantizar suministro eléctrico a la nueva fabrica de aviones

La nueva subestación eléctrica dotará de suministro la segunda fase de este emplazamiento para dar cobertura a la compañía suiza de jets privados y a otras empresas del sector

Pilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes de varios de sus modelos.

Pilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes de varios de sus modelos. / Pilatus Aircraft Ltd

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

La falta de suministro energético fue el principal que encontró la multinacional suiza de jets privados Pilatus a la hora de instalarse en Carmona, lugar en el que tenía previsto iniciar su actividad en la provincia de Sevilla. Fue Endesa la empresa que dio con la solución gracias a que se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegidaMientras tantoPilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes, como aeroestructuras y cableados, para su modelo PC-24 y también incorpora los del PC-12.

Ahora, el proyecto primigenio está más cerca. La Junta de Andalucía ha adjudicado el contrato para la subestación eléctrica de la segunda etapa del Plan Parcial del Parque Logístico de Carmona. Los trabajos consisten en la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de infraestructuras que dotarán de suministro eléctrico a este sector industrial de la Campiña sevillana, necesario para el desarrollo urbanístico de los suelos, según ha señalado en una nota de prensa la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Ispalvia hará la infraestructura 5,6 millones

El contrato se ha adjudicado a la empresa Ispalvia por un coste para la administración andaluza de 5.612.823 euros, con un periodo estimado de ejecución de los trabajos de 20 meses. En relación con este mismo proyecto, ya fueron adjudicados los servicios de asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de esta subestación eléctrica a la empresa Iplam Gestión Integral SL.

De acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la empresa E-distribución, las obras abarcarán los trabajos de refuerzo, adaptación y reforma necesarios para conectar la subestación a la red de distribución existente, así como las extensiones de red que se precisen para ello.

La subestación eléctrica contará con instalaciones de protección coordinadas y sincronizadas garantizar su inmediata puesta en servicio y conexión a red con una potencia de 20.449 kilovatios y suministrará energía a proyectos como la multinacional suiza Pilatus Aircraft Ibérica, que ha adquirido parte de los suelos de este Parque Logístico para su proyecto industrial de fabricación y ensamblaje de aviones.

Pasos anteriores

Ya en los últimos meses se han dado pasos decisivos para garantizar el aterrizaje de la compañía en este emplazamiento. El primero, ideado por Endesa, que se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegidaMientras tantoPilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes, como aeroestructuras y cableados, para su modelo PC-24 y también incorporará los del PC-12.

Y es que en las inmediaciones del parque logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.

Adquisición de los suelos

Después vino la adquisición de los suelos por parte de la compañía suiza. La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación.

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Sumando la edificabilidad de las dos parcelas adquiridas, se podría construir una nave de más de 58.200 metros cuadrados.

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