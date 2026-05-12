Sueldo de 1.000 euros, hotel y entrada doble para el evento: la oferta para trabajar en la Velada del Año VI en Sevilla

La organización de La Velada del Año VI, el evento multitudinario que impulsa Ibai Llanos, ha lanzado a través de InfoJobs una de las oferta de trabajo más virales del momento: buscan personal de asistencia para trabajar el próximo sábado 25 de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El sueldo: 1.000 euros netos por dos días de trabajo.

Más allá del salario, muy interesante por otro lado, el principal atractivo de esta propuesta radica en los extras que incluye para las personas seleccionadas. De esta forma, la oferta cubre de forma íntegra el alojamiento, los gastos de viaje de ida y vuelta de las personas seleccionadas, y añade una entrada doble para disfrutar de los combates de boxeo planificados y los conciertos junto a un acompañante.

Cuántas plazas se ofrecen y cuáles son los requisitos

En total, la organización busca a 6 personas para ocupar los puestos de azafatos y azafatas. Al contrario que en otras convocatorias similares, para participar en La Velada del Año VI no se exigen requisitos de formación o experiencia previa, abriendo la puerta a que cualquier persona interesada pueda presentar su candidatura.

Por otro lado, aunque el evento tenga lugar en Sevilla, la oferta de empleo abre la puerta a cualquier candidato que desee postularse, independientemente del punto geográfico desde el que se inscriba: la oferta incluye el traslado de ida y vuelta de los perfiles seleccionados.

Qué funciones tendrán que desarrollar los perfiles elegidos

Según la oferta publicada en InfoJobs, los 6 perfiles elegidos trabajarán principalmente durante las horas previas al evento, lo que les permitirá asistir después a las zonas acotadas para disfrutar de los combates programados.

Entre las responsabilidades de estos perfiles destacan:

Dar la bienvenida a invitados/as

Hospitality

Coordinar accesos

Entregar regalos al público

Dar información sobre las activaciones

Cómo postularse a alguna de las 6 vacantes de La Velada del Año

Quienes deseen postularse para ocupar alguna de las 6 vacantes, pueden hacerlo a través de la página web de Infojobs. Hasta el momento, cerca de 25.000 personas se han presentado candidatos, una cifra que posiblemente suba en las próximas horas.