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Tráfico en Sevilla: cerrado el Puente de las Delicias por la llegada del crucero SH DIANA

El cierre está provocando una gran retención de vehículos en la zona del puerto

Apertura del Puente de las Delicias

Apertura del Puente de las Delicias / Puerto de Sevilla

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La llegada del crucero SH Diana al Puerto de Sevilla motiva este martes, 12 de mayo, una apertura extraordinaria del Puente de las Delicias desde las 16:30 horas. Esta maniobra permitirá la entrada de la embarcación en la dársena sevillana, en una operación que vuelve a poner de relieve la singularidad del puerto hispalense como puerto marítimo interior.

El paso del crucero constituye además una imagen destacada para la ciudad, uniendo actividad portuaria, turismo y patrimonio urbano. La apertura del puente será uno de los momentos más visibles de la escala del SH Diana, ofreciendo a vecinos y visitantes una estampa poco habitual en el entorno fluvial de Sevilla.

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No obstante, la maniobra está provocando retenciones en la zona del Puente de las Delicias y sus accesos, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar itinerarios alternativos hasta que finalice la apertura y se restablezca la circulación con normalidad.

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