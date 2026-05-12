Yudania Gómez, directora de orquesta de Rosalía en LUX, tocó el órgano en La Magdalena de Sevilla: "Fue una experiencia inolvidable"

Quedó prendada de Sevilla y del Gran Río que recorre el corazón de Andalucía. Es compositora y organista, además de directora de orquesta. Yudania Gómez Heredia fue seleccionada por Rosalía para acompañarla en el LUX Tour, lo que la trajo a suelo sevillano con la 'Jarana en el Guadalquivir'. Hace apenas unas horas posteó un carrusel de fotos y vídeos en Instagram en la que se la aprecia tocando el órgano de más de 200 años de antigüedad de la Real Parroquia Santa María Magdalena.

En la publicación etiquetó y agradeció a la misma Rosalía, a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y a Netflix, de "una experiencia inolvidable". De igual modo, añadió unas palabras de mención para el trombonista Francisco Blay de la ROSS y al organista de la parroquia Juan José por permitirle tocar este "maravilloso instrumento". Y dijo de la capital hispalense, "Sevilla, espero volver pronto".

La reina de la batuta

Aparece de pie delante de las filas instrumentales con la mano alzada. No está en el escenario, pero como si lo estuviera. En sus redes miles de comentarios la colman de elogios, y sus trenzas se han convertido en un símbolo identificatorio. Una página de Fans de Barcelona de la cantante, la observa de cerca, y le dejan saber por escrito en el post ya referenciado que ella es "La reina de la batuta".

De orígenes caribeños, nacida en Santa Clara, Cuba (1994) y con residencia actual en Núremberg, Yudania Heredia comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes de La Habana para especializarse en canto, dirección coral, teoría musical y composición. Continuó su minuciosa formación en el Instituto Superior de Arte en la Havana y en 2015 se mudó Alemania para seguir su carrera académica y profesional.

En la ciudad alemana de Ratisbona estudió la música eclesiástica ("church music") con un enfoque en la improvisación del órgano. Graduada de dos master: uno en dirección coral y otro de dirección orquestal en la Universidad de Música de Núremberg.

Galardonada con múltiples premios y reconocimientos en su área de práctica, que incluye una beca por parte de la Academia de Orquesta Sinfónica de Bergische para mujeres jóvenes en dirección de orquesta, un espacio dominado por hombres. Yudania Heredia se autodescribe en su página web como una "personalidad multifacética musical", que en efecto, le ha abierto puertas inesperadas.

De la música clásica al LUX Tour de Rosalía

Comparte su amor por la música clásica, hace lecturas enteras de piezas sinfónicas y además sube reels tocando el órgano. No es una influencer, pero ciertamente ha conseguido captar la atención de muchos. El álbum LUX de la cantante catalana fue lanzado el pasado noviembre y fue en ese mismo intervalo de tiempo que los intereses musicales y hasta religiosos de ambas artistas se encontraron. El día 25 de ese mes la compositora subió un reel en el que analizaba y desmenuzaba las posibles fuentes de inspiración de Berghain.

La cubana explica con soltura que el sencillo guarda similitudes con el Requiem de Gabriel Faure. También señala que evoca principios sonoros de la Carmina Burana. Describe que son tonalidades "superdrámaticas" y "melancólicas", y agregó que veían trazas una orquestación muy a lo Vivaldi.

Habló de una ostinato armónico, que son acordes que permanecen a lo largo de toda la pieza, que como ella misma apuntó: "la misma armonía por los siglos de los siglos amén". Dejó caer las presumibles influencias de Mozart y destacó algunas semejanzas del coro con las óperas de compositores Jean-Baptiste Lully y Georg Friedrich Händel.

El vídeo colgado en su cuenta de Instagram Yudi_dirige obtuvo más de 120 mil me gustas y 5 mil comentarios alabando su trabajo en descomponer musicalmente la obra de Rosalia. Poco después fue contactada por el equipo de la cantante para estar al frente de la orquesta británica Heritage Orchestra en la gira LUX Tour. Desde entonces la organista sigue el paso a paso de Rosalía con su melena y movimientos enérgicos que aportan dinamismo a un género musical que está más vivo que nunca.