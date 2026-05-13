Patrimonio da luz verde la restauración del Retablo Mayor de la iglesia de San Bernardo de Sevilla

Luz verde al proyecto de conservación del Retablo Mayor de la iglesia de San Bernardo. La Comisión Provincial de Patrimonio ha considerado la iniciativa diseñada correcta y acorde al análisis y diagnóstico de su estado y patologías.

El retablo constituye el principal elemento articulador del presbiterio y uno de los bienes muebles de mayor relevancia del templo, tanto por sus valores artísticos como por "su función litúrgica y simbólica". La actuación propuesta atiende, tanto a los criterios de conservación patrimonial como a las necesidades funcionales del templo, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la lectura simbólica y devocional del conjunto, "evitando así alteraciones que desvirtúen su significado".

Configurado como una estructura de madera ensamblada y organizada en altar; banco-predela, dos cuerpos de tres calles y ático, responde a los modelos compositivos característicos de la retabilística sevillana. Atribuido a Manuel Barrera y Carmona y a Blas Molner, se sitúa en el ámbito de la producción neoclásica sevillana de finales del siglo XVIII.

Conjunto con elementos barrocos

En contexto, este periodo se caracteriza por una progresiva transformación del lenguaje barroco hacia formulaciones más sobrias, en las que se simplifican las líneas y se ordena la composición. No obstante, el conjunto conserva elementos heredados de la tradición barroca, especialmente en la concepción unitaria del espacio, donde arquitectura, escultura y policromía se integran para generar "un efecto escenográfico y devocional".

Asimismo, el retablo presenta un estado de conservación condicionado por el envejecimiento natural de sus materiales constitutivos, la incidencia de factores ambientales propios del interior del templo y las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo. El conjunto manifiesta una serie de alteraciones que afectan tanto a su estructura como a sus acabados superficiales.

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Por estos motivos, la propuesta de actuación considera fundamental que la intervención se acompañe de unas adecuadas condiciones de mantenimiento y control ambiental, dado que la conservación a largo plazo del retablo dependerá en gran medida de estos factores. Patrimonio ha solicitado que, una vez concluida la intervención, se presente una memoria explicativa de la misma.