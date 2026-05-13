La Cartuja tendrá un nuevo aparcamiento junto a Torre Sevilla: al menos 150 plazas estarán reservadas a funcionarios de la Junta de Andalucía

El problema de aparcamiento es generalizado en Sevilla. También en la zona de Torre Sevilla y Torre Triana, donde muchos trabajadores -una gran parte funcionarios- se desplazan cada día para cumplir con su jornada laboral. Con el objetivo de "mejorar la movilidad urbana", la Junta de Andalucía ha adjudicado la parcela denominada Las Banderas -de su propiedad- en régimen de arrendamiento para que sea explotada como aparcamiento.

Dicho solar, que se encuentra sin edificar, vallada y tiene forma trapezoidal, cuenta con una superficie de 10.891 metros cuadrados y está ubicada entre la Avda. Expo'92 y la Calle Juan de Castellanos, junto al edificio de Torre Sevilla. Se trata de una parcela de naturaleza urbana y carácter patrimonial, detalla el pliego.

Un contrato de seis años de duración

La administración andaluza ha adjudicado el contrato de arrendamiento de la parcela durante seis años por más de 700.000 euros -aunque en la licitación el montante mínimo era de 219.500- a Estacionamientos Iberpark SAU. En concreto, estará vigente desde el 1 de junio de 2026 al 1 de junio de 2032.

Además, el contrato obliga a reservar al menos 150 plazas de tarifa reducida para el personal empleado público de la Junta de Andalucía en horario laboral, para lo que reducirá el precio ordinario en un 50 %. También reducirá el precio ordinario en, al menos, un 10% para vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones.

Solar abandonado desde hace años

El solar en el que se habilitará este nuevo parking lleva años abandonado. "La finalidad perseguida es la de habilitar, con carácter provisional y temporal, la explotación de la mencionada parcela con destino a aparcamiento de uso público para vehículos, con objeto de mejorar la movilidad urbana, optimizar la funcionalidad del patrimonio público y contribuir al impulso de la actividad económica y la creación de empleo en Andalucía", señala el pliego de condiciones publicado por la administración andaluza.

En este sentido la documentación detalla que, durante todo el periodo de vigencia del arrendamiento, la parcela deberá destinarse al desarrollo de aparcamiento de uso público para vehículos.

Aparcamiento gratuito para personal de la Junta los primeros meses

Entre las condiciones del equipamiento, el pliego detalla que deberá disponer de control automatizado de accesos (incluyendo, en su caso, lectura de matrículas), sistemas de videovigilancia, alumbrado integral y punto de atención al usuario (cabina o sistema equivalente), junto con los medios auxiliares necesarios para la correcta prestación del servicio.

Como condición específica, durante el periodo de carencia -desde la firma del contrato hasta el 1 de octubre de 2026-, el adjudicatario deberá permitir el aparcamiento gratuito del personal empleado público de la Junta de Andalucía que tenga su puesto de trabajo en los edificios administrativos que determine la Dirección General de Patrimonio en el horario de lunes a jueves laborables de 7:00h a 21:00h. y los viernes laborables de 7:00h a 16:00h. "La reserva afectará, como máximo, a 200 plazas", añade.

El periodo durante el cual se permite esta modalidad de aparcamiento gratuito podrá extenderse durante tres meses adicionales. "El arrendatario asumirá, a su costa, la ejecución de las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento, así como los costes de explotación, mantenimiento, personal y seguros, sin perjuicio de las autorizaciones y condiciones que resulten exigibles", asegura el documento. Mientras tanto, los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble corresponderán al adjudicatario desde el momento de la formalización del contrato de arrendamiento.