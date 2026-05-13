El aviso de la NASA sobre el eclipse solar total: este es el único método seguro para verlo en Sevilla

La cuenta atrás para la llegada de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos tiempos ya ha comenzado. Será el próximo 12 de agosto cuando tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, una cita que la provincia de Sevilla y el resto del país miran con expectación.

Se trata de un eclipse excepcional que cruzará España de oeste a este y en el que la Luna cubrirá completamente el Sol durante unos minutos, dejando el país en penumbra en pleno día.

Este fenómeno que llegará este 12 de agosto con el Sol ya muy próximo al horizonte no volverá a repetirse con características similares hasta el año 2183, de ahí la importancia de este próximo episodio.

Cuándo se podrá ver el eclipse total de Sol

El eclipse total se producirá al final de la tarde, coincidiendo con la puesta de sol, por lo que quienes quieran seguirlo desde Sevilla tendrán que escoger un lugar con buena visibilidad hacia el oeste para no perderse el momento.

El aspecto positivo de este evento es que se produce en verano, por lo que existen muchas probabilidades de que el cielo esté despejado y se pueda ver en su plenitud en todo el territorio.

Eclipse solar / .

Pero, pese a lo espectacular del eclipse y a que durante unos instantes el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, existen ciertos riesgos a tener en cuenta antes de observar este extraordinario fenómeno.

Así lo ha hecho saber la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, que ha advertido de los peligros que entraña observarlo sin las medidas de protección necesarias.

La NASA insiste en que no se puede mirar al Sol sin protección

Por ello, el organismo ha dejado claro que "no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación del Sol", salvo durante la "breve fase total" del eclipse, cuando la Luna bloqueará por completo la cara brillante del Sol.

Por ello, ha afirmado: "La observación de cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, de binoculares o de un telescopio sin utilizar un filtro solar especial para ese propósito que esté sujeto de forma segura sobre la parte frontal del dispositivo óptico, causará lesiones oculares graves de forma instantánea".

El único sistema seguro para observar las fases parciales

Tal y como ha explicado, durante las fases parciales del eclipse, es decir, las que se producen antes y después de la totalidad, será necesario mirar en todo momento a través de gafas específicas para observación solar, conocidas como "gafas para eclipses", o mediante un visor solar de mano.

"Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2", ha recalcado al respecto.

Las gafas deben revisarse antes de usarlas

Además, la NASA ha pedido a quienes sí dispongan de gafas para eclipses o de un visor solar de mano que comprueben su estado antes de utilizarlos, ya que, si están rotos, rayados o dañados, no garantizan la protección adecuada frente a la luz solar.

Por eso, ha insistido en que no se deben usar si presentan cualquier desperfecto que pueda comprometer la correcta filtración de la luz.

Qué pasa con cámaras, prismáticos y telescopios

La agencia también ha advertido de que no se debe mirar al Sol a través de cámaras, telescopios, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se llevan puestas gafas para eclipses, ya que este método no protege de forma suficiente la vista.

"Los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves", ha señalado la institución sobre uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer durante la observación de un eclipse.

La alternativa si no tienes gafas para eclipses

Para quienes no dispongan de gafas especiales, la NASA ha recordado que existe una forma segura de seguir el fenómeno sin mirar directamente al Sol. Se trata del proyector estenopeico, un sistema de observación indirecta que permite proyectar la imagen solar sobre una superficie cercana.

Para fabricarlo, el organismo ha explicado que basta con contar con una caja de cartón, una hoja blanca de papel, cinta adhesiva, tijeras y papel de aluminio.

Cómo hacer un proyector casero para seguir el eclipse

"Con el Sol detrás de ti, la luz solar pasará a través de un agujero perforado en el papel de aluminio pegado sobre un agujero a un costado de la caja", ha recalcado la NASA.

Así puedes crear tu propio proyector de eclipses, según la NASA / NASA

Asimismo, ha continuado diciendo: "Durante las fases parciales de un eclipse solar, esto proyectará un Sol en forma de media luna sobre una hoja blanca de papel pegada al interior de la caja. Mira dentro la caja a través de otro agujero cortado en la caja para ver la imagen proyectada".

La NASA también alerta sobre la piel

Además, el organismo ha recordado que solo se podrá mirar al eclipse directamente sin protección ocular cuando la Luna esté ocultando por completo la parte brillante del Sol, pero que habrá que volver a colocarse las protecciones "tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad".

Pero la NASA no solo ha puesto el foco en los ojos, sino que también ha advertido de los riesgos que entraña para la piel al estar durante largo tiempo bajo la luz solar directa para observar el eclipse.

Por ello, ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones durante la espera y observación del fenómeno, y usar protector solar, un sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel.

El aviso de la NASA sobre el eclipse solar: este es el único método seguro para verlo en Sevilla / NASA

De este modo, la NASA ha dejado claro que disfrutar de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo en Sevilla será posible, pero solo si se hace con las medidas de seguridad adecuadas.