El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el nuevo tranvibús absorbe ya todos los viajeros de la Línea Este: 11.700 vecinos lo usan cada día

110.000 usuarios. Esta es la cifra alcanzada por el tranvibús dos semanas después su cambio de recorrido para llegar al Prado de San Sebastián y de la supresión definitiva de la Línea Este. Desde el Ayuntamiento han aplaudido "el rotundo éxito de esta medida", que supera ya los datos registrados con la LE y permite que los vecinos de Sevilla Este lleguen al Prado de San Sebastián en tan solo 43 minutos.

Las cifras alcanzadas por la nueva línea, en la que se han montado 110.123 viajeros, la convierten en la tercera más utilizada en los 15 días que lleva en funcionamiento y solo la superan el 27, que también conecta Sevilla Este con la ciudad, y el 13. La media diaria de usuarios en los días laborables de la última semana se situó en 11.700, lo que supone un crecimiento del 121% con respecto al uso de la LE antes de la TB1.

La supresión de la Línea Este ha hecho que los vehículos dedicados a esta ruta pasen a circular por los carriles de la TB1, que cuenta con una plataforma de uso exclusivo que actualmente llega hasta la estación de Santa Justa. Pero no acaba ahí la ruta del tranvibús: luego sigue hasta Nervión, aunque compartiendo espacio con el resto de autobuses y coches y que se ha ampliado hasta el Prado de San Sebastián.

"Un movimiento estratégico"

"Estos datos demuestran que la respuesta ciudadana ha superado todas las expectativas iniciales", ha señalado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, que defiende que esta es "una alternativa de alta capacidad, rápida y sostenible para los vecinos de Sevilla Este". El delegado ha defendido que "la apuesta del equipo de gobierno de José Luis Sanz por el transporte público no tiene precedentes".

Tras ocho años en funcionamiento, desde el Ayuntamiento sostienen que la supresión de la Línea Este fue "un movimiento estratégico", que se dio en Feria. "Hoy, los vecinos de Sevilla Este cuentan con un servicio que funciona desde las 06:00 hasta las 23:30, incluyendo domingos y festivos, algo que antes no sucedía", ha aplaudido Pimentel, que también ha subrayado que "los datos no engañan a nadie".

El tranvibús cuenta en este momento con 12 vehículos articulados 100% eléctricos. "Al integrar los vehículos de la LE en un carril segregado, estamos quitándolos del tráfico rodado y eso está teniendo un efecto muy positivo en la fluidez y movilidad de las principales vías de Sevilla Este", ha explicado. Además, el contar con un carril propio permite que tenga una velocidad de 20km/h entre paradas, una de las más altas de la flota.

Esta ampliación de recorrido estará en vigor hasta que las obras del Duque concluyan. En estos momentos, la frecuencia de paso de la línea es de siete minutos. Esto se ve favorecido por la existencia de cuatro puertas, lo que facilita y agiliza la entrada y salida de los usuarios. Además, la puntualidad y regularidad del servicio, según los datos municipales, está por encima del 90%, siendo una de las más fiables.