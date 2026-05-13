La Bienal de Flamenco recupera tras cuatro años el Hotel Triana con tres espectáculos de Remedios Amaya, Montse Cortés y La Fabi

Después de cuatro años el Hotel Triana reabre sus puertas en la próxima Bienal de Flamenco con un cartel de tres noches únicas que cerrarán las jornadas de los días 17, 18 y 19 de septiembre. El emblemático enclave acogerá tres citas protagonizadas por voces gitanas femeninas: Remedios Amaya, vinculada al barrio, Montse Cortés y La Fabi. Además contará con la invitación de artistas vinculados a Los Palacios y una amplia representación de artistas ya retirados de los escenarios.

Con motivo de la Bienal el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, reabrirá este espacio para alimentar la cultura del flamenco en la capital hispalense. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que “esta Bienal se distingue por la recuperación de espacios de una singularidad extraordinaria". Una categoría que este espacio ha excedido, y por eso se insiste en ocuparlo con este tipo de eventos "acordes a su historia y a su simbolismo dentro de esta cita con el flamenco”, según la delegada.

Tres noches de autenticidad flamenca

Sobre las artistas, el director de la Bienal, Luis Ybarra, explica que “cada una de ellas podría llenar este aforo por sí sola, pero hemos preferido ponerlas juntas para el deleite del aficionado". ‘Mujeres gitanas’ es el primer espectáculo programado para el 17 de septiembre, que reunirá a tres voces fundamentales del flamenco contemporáneo: Remedios Amaya heredera de la estela camaronera, la fuerza y el compás de La Fabi y la profundidad interpretativa de Montse Cortés. Todas acompañadas a la guitarra por Josemi Carmona como puente entre la tradición y la modernidad.

Concebido a partir del musical flamenco ‘La verdad duele’, el espectáculo nace con el propósito de recuperar “el flamenco sin aditivos”, devolviéndolo a una expresión más desnuda, orgánica y esencial. La propuesta reivindica el papel decisivo de las mujeres gitanas en la transmisión y el aprendizaje del flamenco, entendido no solo como disciplina artística, sino también como herencia vital y familiar. Para ello, el montaje reúne a artistas que han convivido con el flamenco desde la infancia y que han construido su conocimiento desde la experiencia cotidiana, la memoria y la tradición oral.

Al día siguiente, el 18 de septiembre será el turno del flamenco de Los Palacios, una noche única diseñada para celebrar el 75 aniversario de una de las entidades más representativas e influyentes del movimiento peñístico andaluz: la Peña El Pozo de las Penas. Contará con nombres históricos vinculados a El Pozo de las Penas, como Itoly, Juan ‘El Distinguido’, Nene Escalera y Manuel Orta, junto a representantes de una nueva generación. Artistas como Miguel Ortega, José Ángel Carmona, Anabel de Vico o Juanelo, con la guitarra de Niño Fraile.

Y, para finalizar, el Hotel Triana abrazará el cante de toda Andalucía. El 19 de septiembre una noche única pondrá el broche en este espacio con ‘Andalucía en el tiempo’, un proyecto homenaje a artistas que han ejercido durante décadas como vigilantes y representantes genuinos de los distintos territorios del flamenco andaluz.

La velada tendrá además un carácter especialmente simbólico con la vuelta a los escenarios sevillanos de Juan Manuel ‘El Mistela’ al baile, además de la participación como artistas invitados de los guitarristas Salvador Gutiérrez y Juan Requena.

La geografía andaluza en un escenario

El espectáculo reunirá sobre un mismo escenario a maestros procedentes de las ocho provincias andaluzas, muchos de ellos alejados ya de los circuitos habituales o retirados de los escenarios. Una ocasión excepcional para reencontrarse con voces fundamentales, cantes tradicionales y sus variantes locales.

La propuesta, bajo la dirección artística de Manuel Curao, contará con artistas como Sorroche (Almería), Paqui Corpas (Málaga), Jaime ‘El Parrón’ (Granada), Curro Lucena (Córdoba), Joselete de Linares (Jaén), Diego ‘El Boquerón’ (Sevilla), Carmen de la Jara (Cádiz), El Pecas (Huelva) y Romerito de Jerez, acompañados por las guitarras de Antonio Carrión y Eduardo Rebollar. Memoria, legado y un conocimiento acumulado durante generaciones convertirán la cita en una celebración irrepetible de la diversidad territorial del flamenco.