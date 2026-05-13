De 'Luz de Luna' a 'Pastor de Nubes': las 5 canciones que definen a José Domínguez 'El Cabrero', la voz indomable de la Sierra de Sevilla

El flamenco andaluz está de luto después de que conociera el fallecimiento de José Domínguez, El Cabrero, a los 81 años de edad. Su voz, una de las más insumisas y coherentes que ha parido la Sierra de Sevilla, logró un imposible en la industria actual: llenar los auditorios más prestigiosos de Europa sin renunciar jamás a su vida como pastor de cabras en su tierra natal.

Su figura trasciende de lo puramente musical y se convierte en un símbolo de resistencia. El Cabrero no solo cantaba al dolor o al amor, utilizaba sus Fandangos de Libertad para denunciar injusticias o abusos de poder, convirtiéndose en uno de los grandes cronistas de la lucha jornalera andaluza. "Yo no soy un artista que hace de pastor, soy un pastor que canta", explicó como lema de vida el sevillano, fruto de una carrera blindada contra las modas comerciales.

De 'Luz de Luna' a 'Pastor de Nubes': las claves de su legado

Entre su vasta discografía, cinco piezas definen su ética y estética. Desde la vulnerabilidad sobrecogedora de su versión flamenca Luz de Luna, hasta su manifiesto personal en Como los vientos, donde recordaba que su voz no tenía dueño. Piezas como Pastor de Nubes o sus magistrales Serranas, amén de la ya mencionada Fandangos de Libertad, demuestran que su conexión con el campo era la fuente de una técnica jonda, sobría y de una exigencia física que pocos podrían igualar.

En esta setlist podrás disfrutar de las canciones más reconocidas de El Cabrero, los grandes éxitos de una de las voces más interesantes y consecuentes del flamenco, que hoy se ha apagado. Por suerte, sus letras permanecerán vivas para siempre.

José Ignacio García o María Jesús Montero se despiden de 'El Cabrero' en redes sociales

Algunos de los candidatos a las próximas elecciones andaluzas no han querido dejar pasar la oportundiad de despedirse de El Cabrero. A través de sus redes sociales, José Ignacio García (Adelante Andalucía) o María Jesús Montero (PSOE) o Antonio Maíllo (Por Andalucía) han dicho adiós a una de las voces más indomables del flamenco andaluz.

La partida de José Domínguez deja un vacío irremplazable en el cante jondo, pero sobre todo en la memoria de una Andalucía que se vio reflejada en su firmeza. El pastor que conquistó París sin soltar el cayado descansa ya en la tierra que tanto defendió con su garganta. Como él mismo vaticinó en sus letras, su voz se funde ahora con los vientos de la sierra, libre de dueños y de asientos, dejando un eco de dignidad que servirá de guía para las futuras generaciones del flamenco más auténtico.