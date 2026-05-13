El Corpus de Sevilla contará con geolocalización en tiempo real de la procesión: todas las novedades de la APP municipal para la edición de 2026

La aplicación municipal del Ayuntamiento de Sevilla se adaptará a la festividad del Corpus. Así lo han indicado desde la Delegación de Fiestas Mayores este miércoles tras presentar el cartel y las portadas de la presente edición. Lo más novedoso es que los sevillanos podrán seguir en tiempo real la geolocalización de la procesión. El Consistorio ha copiado el modelo puesto en marcha durante la Semana Santa de 2026, cuando instaló un GPS en el principio y fin de cada cofradía. De igual forma, la aplicación estuvo operativa en la Feria de Abril con un mapa con la ubicación de casetas, entre otras utilidades.

La denominada Tarjeta Corpus de la APP Sevilla ofrecerá información de servicio sobre los dispositivos municipales, incluidos el cartel y los diseños de las portadas presentadas, que rinden homenaje a las hermandades de Montserrat y la Virgen del Amparo. Además, recogerá un índice con el programa de actos del Corpus y una ruta por los altares, balcones y escaparates que participan en el concurso municipal. "Toda la información estará al alcance de la mano", ha subrayado este miércoles el delegado Manuel Alés.

Lo más interesante es la geolocalización de la procesión del Corpus Christi que parte de la Catedral de Sevilla en la mañana del jueves 4 de junio, jornada festiva en la ciudad. En cambio, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por El Correo de Andalucía no concretan si el seguimiento del tiempo real abarcará todos los pasos de la comitiva o solo el principio o final del cortejo. El Gobierno local aún se encuentra cerrando los últimos detalles para la puesta a punto de la tarjeta en la APP Sevilla.

Cabe destacar que el del Corpus es un desfile largo al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo. La duración es de cuatro horas, mientras el tiempo de paso de todo el cortejo en un mismo punto es de dos horas y media, aproximadamente. Todas y cada una de las hermandades de la ciudad acompañan en representación al Santísimo Sacramento en esta importante cita del calendario cofrade de la ciudad.

Programación del miércoles de vísperas

La noche del miércoles previo a la festividad del Corpus Christi es aprovechada por muchos sevillanos para pasear por el centro de la ciudad visitando los altares instalados en los instantes previos a la procesión. Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Sevilla organiza un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la Plaza de San Francisco. En esta edición, participará el dúo Violoncelli Brothers, formado por los hermanos Pablo y Alejandro Turlo.

Ambos fueron finalistas en 2021 de Got Talent España. Su estilo se caracteriza por fusionar la excelencia clásica con la frescura contemporánea con una apuesta versátil al mezclar obras de históricos compositores como Bach o Vivaldi con temas propios del rock, pop y jazz. En otras ocasiones, han actuado en escenarios como el Teatro Monumental y el Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio de Castellón, Teatro Pérez de Ayala de Badajoz, Teatro Carrión de Valladolid y en festivales de prestigio como el Otoño Soriano, Segovia, Panticosa y Mazarrón.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla impulsará acciones para fomentar el exorno de fachadas, balcones y escaparates del centro de la ciudad, así como el tradicional concurso de altares, escaparates y balcones, en colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías y los grupos jóvenes de las hermandades.