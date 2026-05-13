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La Facultad de Comunicación celebra la cuarta edición de 'Todo por contar' para premiar a los mejores trabajos periodísticos

La mejor entrevista y el mejor reportaje serán publicados en El Correo de Andalucía y sus autores serán invitados a participar en un programa de la Cadena SER

Cartel promocional de &quot;Todo por contar&quot; por la Facultad de Comunicación

Cartel promocional de "Todo por contar" por la Facultad de Comunicación / El Correo

Elizabeth Arria

Elizabeth Arria

Sevila

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla celebra este jueves la cuarta edición de la la gala 'Todo por contar' en la que serán premiados los mejores textos periodísticos presentados por el alumnado. En esta edición se reconocerán la mejor entrevista y el mejor reportaje que serán publicados posteriormente en El Correo de Andalucía. Sus autores participarán posteriormente en uno de los programas de la Cadena SER. Como novedad, este año habrá un premio del público que será elegido a través de redes sociales. Los galardonados recibirán también un lote de libros, cortesía de Edere Comunicación y la editorial Héroes de papel, entidades colaboradoras en este evento.

Este año hay un total de 50 textos que se han presentado. Todos ellos fueron elaborados para la asignatura Redacción Periodística, perteneciente al Grado de Periodismo y al Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla. Estos textos han sido publicados por los propios alumnos en el blog "todoxcontar" con la dirección de Isaac López Redondo, profesor y coordinador de la asignatura de Redacción Periodística.

El jurado está conformado por Jóse Luis Navarrete, decano de la Facultad de Comunicación; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; José Barrera, presidente de la Demarcación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Sevilla; Nuria Lupiáñez, directora de Edere Comunicación; Ricardo Martínez, editor en Héroes de Papel; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; Antonio Yélamo, director de Cadena SER Andalucía, y los profesores que imparten la asignatura de Redacción Periodística.

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La gala contará con la cooperación de diversas entidades profesionales y colaboradoras: la Asociación de la Prensa de Sevilla, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, El Correo de Andalucía, Cadena SER, Edere Comunicación y Servicios y Ediciones Héroes de Papel. El evento está organizado por el grupo de investigación 'Narrativas Periodísticas y Tecnologías Emergentes`' (NAPETEC).

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